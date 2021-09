Českí vedci na to prišli: Vyvinuli metódu, ktorá odhalí riziko vážneho priebehu covidu! Stačí vyhodnotiť jeden údaj

Diagnostickú metódu, ktorá odhalí, či človeku s ochorením covid-19 hrozí ťažký priebeh choroby, vyvinuli vedci z 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej (UK).

Zástupcovia univerzity ju predstavili na štvrtkovej tlačovej konferencii. Metóda je súčasťou PCR testu na covid-19. Riziko vyhodnotí na základe hladiny určitého biomarkeru u pacienta. Nová univerzitná spoločnosť GeneSpector Innovations podala žiadosť o patent. Postup by laboratóriá mohli podľa UK využívať v blízkej dobe.

Podľa spoluautora metódy Stanislava Kmocha z 1. lekárskej fakulty tím na základe predchádzajúcich výskumov identifikoval "kandidátny biomarker" prítomný v nosohltane. Jeho hladina je dôležitá pre predpoveď ďalšieho priebehu choroby a riziká cytokinového šoku, čo je život ohrozujúci stav.

Kmoch uviedol, že sa počas výskumu podarilo rýchlo vyšetriť 2000 ľudí, z ktorých polovica bola pozitívna. Nakazených potom sledovali. Ľudia s nízkou hladinou daného biomarkeru prešli ochorením bez väčších ťažkostí. Chorí, u ktorých bola hladina vysoká, však mali horší až ťažký priebeh. Detailnejšie informácie o metóde zástupcovia UK kvôli rozpracovanej žiadosti o patent neoznámili. Kmoch zdôraznil, že po zistení hrozby ťažkého priebehu by mohli byť dotyčnému včas podané napríklad monoklonálne protilátky alebo vhodné lieky zabraňujúce zhoršeniu choroby.

Na výskume tím z UK spolupracoval s Thomayerovej nemocnicou v Prahe, nemocnicou v Uherskom Hradišti a laboratóriami. Súčasnú cenu testu na covid-19 by podľa UK využitie metódy výrazne nezvýšilo.

Rektor Univerzity Karlovej Tomáš Zima uviedol, že univerzita nemá informácie o tom, že by bol v zahraničí podobný postup využívaný. "Sme schopní (...) v priebehu niekoľkých týždňov začať obmedzene vyrábať tu túto súpravu, s tým že lekárom poskytneme relevantnú informáciu o stave pacienta," uviedol Michal Pohludka, konateľ firmy GeneSpector Innovations, ktorá má projekt na starosti. Podľa Pohludka prebiehajú rokovania s priemyselnými partnermi ohľadom rozšírenia výroby, ktorá by umožnila poskytnúť inovatívny test do laboratórií "čo najskôr".