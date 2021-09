Zaspal Biden pri stretnutí s izraelským premiérom Bennettom? Nezostrihané video odhaľuje, ako to bolo naozaj

Stovky slovenských používateľov Facebooku zdieľali koncom augusta 2021 dvadsaťsekundové video, podľa ktorého mal prezident Spojených štátov amerických (USA) Joe Biden zaspať počas stretnutia s izraelským premiérom Naftalim Bennettom.

Video je však manipulatívne zostrihané. Celý záznam stretnutia zachytáva totiž konverzáciu oboch lídrov. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Video sa objavilo na stránke magazin1.sk a zavádzajúce tvrdenia o tom, že Biden zaspal počas stretnutia s Bennettom, šírili aj stránky ako oral.sk, hlavnespravy.sk či sk.news-front.info.

Biden a Bennett sa za prítomnosti novinárov stretli 27. augusta 2021. Celý záznam stretnutia bol zverejnený na YouTube kanáli Bieleho domu a aj na kanáli izraelského premiéra. Záznam Bieleho domu dokazuje, že stretnutie s novinármi trvalo viac ako 13 minút. Pasáž, ktorá sa virálne šírila po sociálnych sieťach, bola vystrihnutá z časti, počas ktorej rozprával Bennett - vo videu sa začína v čase 12:16. Biden skloní hlavu a počúva komplimenty, ktoré mu adresuje izraelský premiér.

"Ďakujem, pán prezident, teším sa na to, ako s vami budem spolupracovať dnes a v ďalších mnohých rokoch v budúcnosti," ukončil reč Bennett. Biden mu ihneď nato (v čase 12:49) odpovedá: "Ďakujem, vzdávate mi pocty, z ktorých mnohé by mali byť venované Barackovi Obamovi. To on zaistil, že sme sa zaviazali ku kvalitatívnej výhode, ktorú máte vo vzťahu k svojim priateľom v regióne. Je to teda on, kto si zaslúži uznanie."

Agentúra AFP dohľadala chronologicky prvý príspevok s videom vytrhnutým z kontextu na twitterovom účte poslankyne izraelského Knesetu za stranu Likud Galit Distel Atbaryanovej. Tá 28. augusta 2021 uverejnila skrátenú verziu videa s popisom v hebrejčine: "Izraelské médiá z nejakého dôvodu zaspali a nevenovali pozornosť tomuto historickému segmentu. Myslela som si, že by ste to mali vedieť."

Informáciu prebrala ruská spravodajská agentúra RIAFAN a zavádzajúce video prebrala na Facebooku aj ruská televízia Russia Today (RT). Video šírila aj iránska spravodajská agentúra IRIB.