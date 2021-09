Barbara († 49) sa druhýkrát nakazila koronavírusom: Tragédia tesne pred očkovaním!

Krutá hra osudu! Chcela sa chrániť pred covidom, zaočkovať sa už nestihla.

"Ležím doma s covidom, je to už druhýkrát, čo som ho dostala, do pekla," napísala na sociálnu sieť Talianka Barbara Bertelli († 49). O dva dni, 6. septembra, už bola mŕtva. Predtým, ako ju previezli do nemocnice, sa posťažovala priateľom na Facebooku, že žiadne lieky jej nepomáhajú.

Ako informuje taliansky denník Il Messaggero, Barbara sa nakazila koronavírusom ešte na jeseň v roku 2020. Vtedy malo u nej ochorenie ľahší priebeh a vyliečila sa doma. Napriek tomu sa o rok rozhodla zaočkovať sa, aby sa pred zákerným ochorením ochránila. Netušila však, že sa svojho termínu, ktorý dostala na september, už nedožije. Žena, ktorá nemala iné zdravotné problémy, v lete pracovala na pláži v letovisku Forte Dei Marmi, po sezóne zistila, že sa covidom nakazila znova. Tentokrát už však nemala také šťastie, ako pred rokom, jej stav sa rapídne zhoršoval, až pre ňu musela prísť sanitka. V nemocnici svoj urputný boj prehrala. Barbara po sebe zanechala dcérku.