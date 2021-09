Postretol ich hrozivý osud: Počet obetí tropickej búrky Ida vzrástol na 82

Viac ako týždeň po tom, čo Spojené štáty zasiahla tropická búrka Ida, hlási americký štát Louisiana ďalších 11 obetí búrky.

Celkový počet tejto tropickej búrky tak v USA vzrástol na 82, informovala v noci na štvrtok spravodajská stanica CBS News.

Zdravotnícke úrady v štáte Louisiana potvrdili, že v súvislosti s búrkou prišlo o život ďalších 11 ľudí. Dvaja ľudia zahynuli v dôsledku otravy oxidom uhoľnatým a ostatní boli vystavení "nadmernému teplu počas výpadku elektrickej energie", uvádza úrad súdneho lekára v Louisiane.

V štáte Louisiana zaznamenali celkovo 26 obetí búrky. Najmenej sedem obyvateľov domova dôchodcov tam zahynulo po tom, ako ich premiestnili do budovy skladu, kam evakuovali pred búrkou viac ako 800 obyvateľov siedmich domov dôchodcov z okolia. Podľa CBS News dôchodcovia v sklade prebývali v nevyhovujúcich podmienkach.

Ďalší štyria zahynuli pri búrke na juhovýchode USA a 52 ľudí prišlo o život na severovýchode krajiny po tom, ako rozpadajúca sa búrka Ida spôsobila minulý týždeň vznik niekoľkých tornád a silné záplavy.

Tropická búrka Ida dorazila do Louisiany 29. augusta, teda v čase, keď práve uplynulo 16 rokov odvtedy, čo metropolu tohto štátu New Orleans zasiahol ničivý hurikán Katrina. Ida bola búrkou štvrtej kategórie a v štáte Louisiana spôsobila výpadok elektrickej energie, ako aj nedostatok pohonných látok a vody. A viac ako týždeň po tom, čo oblasť zasiahla búrka, je mnoho miestnych domácností stále bez prívodu elektriny. Podľa úradov by najneskôr do 25. septembra mali byť obnovené dodávky energií do všetkých zasiahnutých domácností.