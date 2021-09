Brutálny útok, Texasan bodol muža 29-krát: Najvyšší súd na poslednú chvíľu odložil jeho popravu

Americký najvyšší súd na poslednú chvíľu zablokoval popravu Johna Henryho Ramireza odsúdeného za lúpežnú vraždu spáchanú v roku 2004.

Ramirez vyžadoval, aby sa ho počas vstreknutia smrteľnej injekcie mohol dotýkať jeho duchovný poradca. Texaské zákony síce umožňujú prítomnosť duchovného v miestnosti, kde sa vykonáva poprava, ale musí sedieť bokom a nesmie hovoriť. Súd detaily Ramirezovo prípadu prerokuje v októbri alebo v novembri, napísala agentúra AP. Najvyšší súd popravu zablokoval len tri hodiny pred jej termínom. Ramirez už čakal v cele blízko popravčej miestnosti vo väznici v Huntsville.

Bol odsúdený za ubodanie štyridsaťšesťročného Pabla Castra, ktorý pracoval v obchode v texaskom meste Corpus Christi a ktorý mal po útoku po tele 29 rán. Ramirez sa vtedy po trojdňovom drogovom vyčíňaní spolu s dvoma ženami snažil získať ďalšie peniaze. Prepadnutie im vynieslo 1,25 dolára. Ramírezovi sa podarilo utiecť do Mexika, ale po tri a pol roku bol zatknutý.

Jeho právnik Seth Kretzer sa domnieva, že texaský súd zamietnutím práva na blízku prítomnosť pastora v cele a prednášanie hlasných modlitieb pri poprave upiera trestancovi jeho spirituálne práva. "Upierať náboženský rituál v tak vzácnu chvíli, keď niekto odchádza z tohto sveta do ďalšieho, je prejav nepriateľstva voči náboženskému vyznaniu," tvrdí Kretzer. Ramirezovu prvú žiadosť tohto druhu už zamietol odvolací súd nižšej inštancie.

Jeho prípad nie je jediný v Texase ani v ďalších amerických štátoch, kedy sa väzni domáhajú prítomnosti duchovného pri poprave. Texas v apríli zrušil dvojročný zákaz prítomnosti duchovných v cele smrti. Do roku 2019 mohli byť pri poprave štátom zamestnávaní kňazi, teraz to môže byť duchovný, ktorého si väzeň vyberie. Nie je ale povolený fyzický kontakt medzi nimi ani hlasné modlenie. Podľa úradov je kontakt bezpečnostným ohrozením a hlasná modlitba rušiaci prvok, ktorý môže vniesť chaos do popravy. Väčšinou pri poprave hovorí len odsúdený, ktorý môže predniesť posledné slová, a potom lekár, ktorý oznámi presný čas smrti.

Castro mal deväť detí a prokurátor Mark Skurka, ktorý sa zúčastnil procesu s Ramirezom, povedal, že by väzeň mal mať právo na svojho duchovného poradcu vo chvíli popravy, ale pri zachovaní bezpečnosti. "Za Pabla Castra sa nikto nemodlil, keď ho ten chlap dvadsaťdeväťkrát bodol. Nedostalo sa mu láskavosti v podobe prítomnosti duchovného," povedal Skurka.

Spolu s Ramirez boli za prepadnutie odsúdené aj obe ženy, ale na nižšie tresty a sú stále za mrežami.