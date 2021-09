Louisiana po hurikáne Ida hlási ďalších 11 obetí: Zábery, ktoré naháňajú strach

Hurikán Ida má v Louisiane o 11 obetí viac, než sa doteraz predpokladalo. Celkovo ich je 26. Úrady v stredu informovali o ďalších 11 úmrtiach v New Orleans, ktoré majú podľa koronera súvislosť s hurikánom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Deväť z novo oznámených obetímali od 64 do 79 rokov, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na americké úrady. Ďalší dvaja ľudia sa otrávili oxidom uhoľnatým.

Ida zasiahla Louisianu 29. augusta ako hurikán štvrtej, teda druhej najvyššej, kategórie. Bezprostredne po prechode silnej búrky nemalo v štáte na juhu USA viac ako milión zákazníkov elektrinu, v mnohých oblastiach netiekla pitná voda. Pozostatky búrky priniesli bleskové záplavy a rekordné zrážky na severovýchod Spojených štátov, kde si v štátoch od Virginie po Connecticut vyžiadali najmenej 50 životov.

Úrady v New Orleans v stredu zrušili nočný zákaz vychádzania, ktorý platil dlhšie ako týždeň kvôli hláseným prípadom rabovania. Ľudia nesmeli do ulíc od 20:00 do 6:00 hodín. V meste sa pomaly darí obnovovať dodávky elektriny.Bez pitnej vody je v Louisiane asi 44 000 ľudí. Približne 3 200 ľudí sa muselo dočasne uchýliť do štátnych provizórnych ubytovní. Situácia na juhovýchode štátu znemožnila návrat do lavíc 250 000 študentom.

Nedostatkovým tovarom sú aj naďalej pohonné hmoty. V New Orleans je zatvorených 56 percent čerpacích staníc, v meste Baton Rouge 48 percent púmp.