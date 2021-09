Obavy z prílevu migrantov do Európy: Maďarsko a Srbsko spojili svoje sily

Maďarsko a Srbsko spoja svoje sily, aby zastavili prípadné migračné vlny a ochránili tak Európu vrátane Nemecka, kam mnohí migranti smerujú. Vyhlásil to v stredu maďarský premiér Viktor Orbán po stretnutí s predsedníčkou srbskej vlády Anou Brnabičovou, kde podpísali dohodu o priateľských vzťahoch a strategickom partnerstve medzi oboma krajinami.

Orbán na tlačovej konferencii upozornil nanapísala agentúra MTI. Ak sa migranti rozhodnú ísť do Európy po súši, Srbsko a Maďarsko sa ocitnú vo veľmi ťažkej situácii, zdôraznil Orbán.

"Vlády, mimovládne organizácie a organizácie (miliardára Georgea) Sorosa, ktoré aj predtým podporovali migráciu", sú podľa Orbána teraz rovnako pripravené napomáhať migrácii z Afganistanu.

Ako ďalej uviedol, členstvo Srbska v Európskej únii je kľúčové pre jej bezpečnosť. Prízvukoval, že Európa nesmie nechať Balkán v pozícii nárazníkovej zóny, informovala agentúra Tanjug.

"Chránime Maďarsko a Srbsko, chránime seba, aleTakže keď chránime seba, chránime aj Európu vrátane Nemecka, ako sme to robili po celé stáročia. Je to tak aj napriek tomu, že sa nám za to nedostáva uznania a už vôbec nie vďaky," dodal maďarský premiér.