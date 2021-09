Bývalá učiteľka 20 rokov zle vyslovovala svoje meno: Obeta, aká sa len tak nevidí

Obeta, ktorá sa len tak často nevidí. Bývalá učiteľka má pomerne netradičné meno a mnohí majú problém správne ho vysloviť. Namiesto krkolomného opravovania iných to vyriešila po svojom.

Ako uvádza portál Daily Mirror, sympatickú bývalú učiteľku Jyoti Chadda (27) často volali „Jotty“, „Gotty“ a „Janity“, čo však vôbec nebolo správne. „Keď sa ľudia vedia naučiť vyslovovať meno Čajkovskij, naučia sa aj Jyoti,“ povedala si Jyoti. Svoj názor však zmenila po tom, ako jej meno domotala aj jej najlepšia kamarátka. Prešli jej zimomriavky po chrbte a rozhodla sa konať. Samotná Jyoti si teda povedala, že svoje meno bude zámerne vyslovovať zle, aby mali všetci ostatní pocit, že ho hovoria správne. A trvalo to neuveriteľných 20 rokov.

Už od základnej školy mali jej spolužiaci problémy s výslovnosťou jej mena a nie raz sa stala terčom posmeškov. „Bola som dosť plaché a introvertné dieťa a tínedžer, takže som považovala akúkoľvek pozornosť, ktorá sa mi pripisovala týmto spôsobom, za veľmi ponižujúcu. Zasmiala som sa, ale vo vnútri som si povedala: Bože, to je také trápne. Želám si, aby som mala jednoduchšie meno,“ spomína na svoje školské časy Jyoti z anglického mesta Newark.

Meno Jyoti jej s láskou vybrala jej stará mama z otcovej strany a v hindčine to znamená „božské svetlo“. Všetko sa však zmenilo po tom, ako si jej podcast vypočula jej kamarátka, ktorá jej meno, akoby zázrakom, vyslovila správne. Keď počula perfektné oslovenie „Jyoh-thee“, zahrialo ju to pri srdci a povedala si, že sa opäť dá na cestu so svojím pravým menom.čím sa snaží bojovať s „hrubým a arogantným prístupom, kedy si každý myslí, že môže iných oslovovať, ako sa mu zachce“.