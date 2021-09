Problémy s Brexitom: Šefčovič plánuje dôležité rozhovory v Írsku a Severnom Írsku

S úlohou vypočuť si predstaviteľov Írska a Severného Írska ohľadne ich problémov s dopadmi brexitu odletel v stredu večer do Dublinu podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič. Vo štvrtok a piatok ho čaká prvá politická návšteva britskej provincie Severné Írsko.

Šefčovič, ktorý v exekutíve EÚ zodpovedá za pobrexitové rokovania s Londýnom, pripomenul, že vývoj vzťahov EÚ a Británie je do veľkej miery poznačený tým, ako sa podarí vyriešiť otázky uplatňovania protokolu o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je súčasťou dohody o brexite.

"Od začiatku platnosti dohody boli problémy s jej správnym uplatňovaním. Vytvára to mnohé otázky o tom, ako máme chránený spoločný trh, lebo Severné Írsko zostáva súčasťou jednotného trhu EÚ. Spôsobuje to problémy v samotnom Severnom Írsku a v niektorých otázkach to vedie až k politickému napätiu," opísal situáciu slovenský eurokomisár.

Šefčovič sa koncom júna dohodol s britskou stranou na predĺžení ochrannej lehoty pre vykonávanie colných kontrol a formalít v prípade zásielok mrazeného mäsa z Británie do Severného Írska do konca septembra tohto roka. Takzvaná "klobásová vojna" však môže pokračovať, lebo Londýn už ohlásil zámer predĺžiť túto ochrannú lehotu.

"Aj pretopre čo sa rozhodla britská vláda, a ako nájsť praktické riešenia na dennodenné problémy, s ktorými sa stretávajú hlavne obchodníci, supermarkety a poľnohospodári v Severnom Írsku," vysvetlil.

Briti v júni prezentovali ucelenejší pohľad na to, ako by sa tieto otázky mali riešiť, čím však podľa exekutívy EÚ "zašli priďaleko".

"Aj z tohto dôvodu cestujem do Dublinu, kde budem rokovať s írskym premiérom Micheálom Martinom ohľadom toho, ako Írsko vníma posledný vývoj. Íri sú priamo vystavení tomu, ako bude ten protokol fungovať v praxi," uviedol.

V Severnom Írsku sa vo štvrtok stretne s premiérom, predstaviteľmi politických strán, zástupcami všetkých komunít provincie, podnikateľmi, občianskou spoločnosťou aj študentmi z Belfastskej kráľovskej univerzity.

"Verím, že po týchto diskusiáchpovedal Šefčovič.

Ešte pred odletom do Dublinu sa skontaktoval so svojím britským partnerom pre pobrexitové rokovania Davidom Frostom. Do konca septembra si dali záväzok preskúmať všetky sporné otázky a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

Opätovné otváranie dohody o brexite a protokolu o Írsku a Severnom Írsku nie je na programe dňa, tvrdí Šefčovič a zdôrazňuje, že takýto názor majú všetky inštitúcie EÚ a aj členské krajiny.

"Myslíme si, že tak dôležitá krajina, akou je Spojené kráľovstvo, by mala myslieť na svoju reputáciu a na to, aké je dôležité dodržiavať medzinárodné dohody. Dúfam, že preváži to, čo sa považuje za tradičný britský pragmatický prístup - aby sme sa naozaj zamerali na otázky, ktoré trápia severoírskych občanov a neotvárali dohody, ktoré sú veľmi čerstvé," uviedol v závere rozhovoru.