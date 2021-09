Myslel si, že stavebné povolenia len testuje: Omyl, ktorý má strašné následky

Tomu sa povie zamestnanec roka! Nemenovaný pracovník stavebnej a plánovacej komisie v anglickom Kente si myslel, že pracuje s testovacou verziou stránky.

Omylom zverejnil päť rozhodnutí, ktoré sa tým stali právne záväzné. Meno pracovníka nezverejnili, podľa vyjadrenia miestnej rady vo Swale však išlo o nového zamestnanca. Ten mal vyriešiť softvérový problém a popri tom skúšal, či stránka funguje tak, ako má.

Domnieval sa, že ide o testovaciu verziu stránky, no v tom sa veľmi mýlil. Postupne si vyskúšal urobiť päť rozhodnutí, pri ktorých sa s nejakým úradníckym jazykom rozhodne nezdržiaval. Pri jednej žiadosti uviedol, že je to „úplná hlúposť“. Pri inej zas napísal, že on je „ten vyvolený, ktorý rozhoduje“. Pri ďalšej zas uviedol, že ju povoľuje po splnení 20 podmienok. Nenapísal však, o aké podmienky ide, iba vymenoval čísla od 1 do 20.

Tak sa stalo, že nariadil zbúranie dvoch krčiem a zamietol zvieraciemu útulku žiadosť o to, aby ostal na svojom mieste. Ten sa teraz musí presťahovať. Zverejnením sa totiž rozhodnutia stali právne záväznými. Ich zmena sa dá dosiahnuť na súde, bude to však komplikované a bude to stáť niekoľko tisíc eur. Zvyšné dve rozhodnutia sa týkajú mäsiarstva, ktorému zamietol žiadosť o zmenu využívania budovy, a farmy, ktorej dal stavebné povolenie s tým, že musí splniť spomínaných 20 podmienok.