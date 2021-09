Minister zdravotníctva varuje: Do Česka prichádza ďalšia vlna COVID-19! Jeden údaj však dáva nádej

Do Česka prichádza ďalšia vlna koronavírusu. V stredu to poslancom zo zdravotného výboru povedal český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, podľa ktorého to ukazujú ich dáta.

Hospitalizácií je však menej ako vlani, čo podľa politika „dáva nádej, že počet hospitalizácií nebude korelovať s počtom nakazených“. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz. V utorok v Česku pribudlo 588 infekcií ochorením COVID-19, čo je najväčší nárast od 25. mája. Sedemdesiatpäť až 80 percent nakazených je neočkovaných. Riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislav Dušek poslancom povedal, že na jednotkách intenzívnej starostlivosti v súčasnosti ležia hlavne starší a nezaočkovaní pacienti s pridruženými ochoreniami. Delta variant koronavírusu má podľa hlavnej hygieničky Pavly Svrčinovej 80 percent nakazených, zhruba u pätiny infikovaných sa objavili nové mutácie. Vojtěch tiež uviedol, že nepredpokladajú zavedenie lockdownu, ale hlavne režimové opatrenia, a to ochranu dýchacích ciest. Podobne sa v relácii Rozstřel iDNES.cz vyjadril aj premiér Andrej Babiš, podľa ktorého lockdown nebude, lebo sú lepšie pripravení. Predseda českej vlády považuje za problém, že je ešte stále okolo 400-tisíc ľudí vo veku nad 60 rokov, ktorí doteraz neabsolvovali očkovanie. Zdravotný výbor v Poslaneckej snemovni sa okrem iného zaoberá aj problematikou uznávania protilátok po prekonanom COVID-19. Vojtěch sa v nedeľu vyjadril, že uvažuje v kontexte posledného rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu o uznávaní protilátok na ochorenie ako alternatívy k očkovaniu, negatívnemu testu či prekonanému COVID-19 za posledných 180 dní. Uznávanie protilátok podporuje aj Babiš či vicepremiér Jan Hamáček.