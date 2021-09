Len 15-ročná Paulina skončila kvôli covidu na pľúcnej ventilácii: Toto nikomu neželám!

Paulina Velasquez (15) je školáčka z Coral Springs na americkej Floride.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hoci spadala do vekovej kategórie, ktorá mohla absolvovať očkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech, túto možnosť nevyužila. V lete, 11. júla, jej vyšiel pozitívny test na koronavírus po tom, čo stratila chuť, čuch a mala príznaky podobné chrípke. Do týždňa museli dievča hospitalizovať v nemocnici a jeho stav sa zhoršil natoľko, že potrebovalo pľúcnu ventiláciu.

,,Keď mi to povedali, bol to ten najstrašidelnejší moment. Netušila som, čo očakávať,“ povedal pre televíziu CNN Paulinina mama Agnes. U jej dcéry sa vyvinul vážny zápal pľúc a na ventilácii bola dlhých 11 dní. ,,Mohlo to byť ešte horšie, ale uzdravila sa, lebo je to jedno mladé a silné dieťa. Myslím, že vďaka tomu sa zotavila,“ vyjadril sa doktor Venu Devabhaktuni.

Paulina sa stále cíti slabá ale podstupuje terapie, aby jej organizmus opäť nadobudol silu. Pre rovesníkov má jasné odporúčanie. ,,Môj odkaz znie, ak máte nárok na vakcínu, tak na ňu prosím choďte. Ja sa chcem dať zaočkovať hneď, keď mi to doktor povolí. Ten vírus je veľmi vážny a nevyberá si. Môže vám ublížiť tak veľmi, ako ublížil mne. A neželám nikomu, aby si prešiel tým, čím som si prešla ja,“ vyjadrila sa tínedžerka.