Matka skončila na pľúcnej ventilácii, od očkovania ju odradili antivaxeri: Čo im odkazuje z nemocnice!

Ochorenie Covid-19 neradno podceňovať. Svoje o tom vie aj 47-ročná Emily Burrows, ktorá s ťažkým priebehom skončila v nemocnici.

Emily vyšiel pozitívny test 23. júla, no o pár dní jej klesla hladina kyslíka na takú hodnotu, že musela byť okamžite hospitalizovaná. Keďže kvôli tomu, že sa nechala ovplyvniť názormi anivaxerov, nebola zaočkovaná, jej jediné prianie po príchode do nemocnice bolo, aby jej zdravotníci podali vakcínu. Na to však už v jej prípade bolo neskoro a namiesto očkovania ju museli napojiť na pľúcnu ventiláciu, informuje portál bbc.com.

K jej zdravotnému stavu jej nedopomohol ani fakt, že trpí na sklerózu multiplex. A hoci to mohol byť jeden z dôvodov naviac, prečo by sa dala zaočkovať, rozhodla sa inak aj napriek tomu, že jej manžel a starší syn vakcínu dostali. Emily totiž presvedčili názory na sociálnych sieťach. „Proste sa ti dostanú do hlavy a tam sa s tebou pohrávajú,“ uviedla na margo toho, prečo očkovanie nakoniec odmietla. „Neviete, kto sú títo ľudia, ale keďže ich je tak veľa, tak ich nakoniec počúvnete,“ dodala šesťnásobná mamička, ktorá strávila dva týždne v navodenej kóme.

Život jej pritom zachránil práve jeden z jej synov, ktorý jej okamžite zavolal záchranku, keď sa doma necítila dobre a začala pociťovať príznaky ochorenia Covid-19. Ona sama pritom pomoc do poslednej chvíle odmietala. Po príchode do nemocnice začali zdravotníci viesť záznamy o tom, ako prebieha u Emily, ktorá bola pod sedatívami, ochorenie. „Počas noci potrebuje vaše dýchanie takmer 100% pomoc pľúcnej ventilácie,“ písalo sa v jednom z takýchto záznamov.

Ako prezradila samotná Emily, po týchto skutočnostiach sa cítila poriadne hlúpo a jej skúsenosť s týmto ochorením jej úplne zmenila názor. „Antivaxeri ma už nezaujímajú. Môžu hovoriť, čo sa im páči, no Covid-19 je skutočný a to, čo som prežila, je tiež skutočné. Čo môžem povedať, je, dajte sa zaočkovať. Nevystavujte tomuto svoju rodinu. Je to pre nich zničujúce,“ dodala mamička.

Hoci sa momentálne stále nachádza v nemocnici, pomaly sa z ochorenia zotavuje. Po vlastnej skúsenosti sa teraz snaží presvedčiť svojich blízkych a priateľov, aby očkovanie neodkladali.