Biden navštívil spustošené miesta po hurikáne Ida: Klimatické zmeny sú tu, prežívame ich práve teraz

Americký prezident Joe Biden dával smrtiace záplavy zo začiatku septembra do súvislosti s klimatickými zmenami, keď sa v stredu vydal do komunít na severovýchode Spojených štátov zasiahnutých extrémnym počasím spojeným s hurikánom Ida.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Okrem iného vyhlásil, žeBiely dom vyzval Kongres, aby uvoľnil ďalšie miliardy dolárov na podporu obnovy po živelných pohromách.

Biden navštívil mestečko Manville v štáte New Jersey a následne zamieril do susedného New Yorku. V oboch štátoch spolu zomrelo najmenej 40 ľudí, keď tu prudké dažde, ktoré priniesli pozostatky hurikánu Ida, spôsobili bleskové záplavy. Poničené boli stovky domov, len New York hlásil škody na štátnom majetku vo výške 50 miliónov dolárov.

"Straty, ktorých sme dnes boli svedkami, sú hlboké. Desiatky stratených životov, zničené domovy ... poškodená infraštruktúra vrátane železničnej siete," povedal Biden po prechádzke v Manville, kde medzitým pokračovali upratovacie práce. Prezident tu hovoril s niektorými obyvateľmi a vyjadril sústrasť rodinám zasiahnutým silnou búrkou.

Jej ničivú silu pripisoval klimatickým zmenám, ktorých zmierňovanie je významnou súčasťou jeho politického programu.povedal prezident, podľa ktorého je potrebné konať, inak"Všetky kúty krajiny, všetky kúty krajiny sa stretávajú s extrémnym počasím," citovala Bidena agentúra AP, podľa ktorej šéf Bieleho domu spomenul okrem hurikánov tiež tornáda a lesné požiare.

V deň jeho cesty do komunít zničených záplavami Biely dom zaslal Kongresu "naliehavú" žiadosť o 14 miliárd dolárov okrem iného na podporu obnovy po predchádzajúcich katastrofách, napísal denník The New York Times. Súčasťou žiadosti bol aj odhad, podľa ktorého bude treba tiež vyčleniť ďalšie miliardy na operácie spojené s následkami hurikánu Ida.

Bidenova administratíva v pondelok vyhlásila celkom 11 okresov v New Yorku a New Jersey za zóny zasiahnutej významnou pohromou a sprístupnila tak miestnym prostriedky Federálnej agentúry pre riešenie krízových situácií (FEMA). Okrem severovýchodných štátovTamojšia bilancia obetí v utorok narástla na 15 mŕtvych, zatiaľ čo státisíce domácností a podnikov zostali bez elektriny, informovala AP.