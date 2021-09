Emma si od cudzieho muža zobrala e-cigaretu: Okamžitá paralýza! Na toto pozor

Chcela si užiť noc vonku so svojimi priateľmi. Netrvalo to dlho a mama troch detí skončila dva dni paralyzovaná a nedokázala dýchať. Zistíte dôvod, nebudete veriť vlastným očiam.

Ako uvádza portál Daily Mail, 43-ročná mama troch detí Emma Sugrue-Lawrence sa išla v sobotu 21. augusta zabaviť do nočného baru Grain Store v anglickom meste Wolverhampton. Počas noci k nej prišiel muž, ktorý sa jej opýtal, či jej môže kúpiť drink. Emma odmietla. O chvíľku neskôr na tohto muža narazila opäť vo fajčiarskej zóne, kde mu ponúkla svoju e-cigaretu.

Muž si z e-cigarety potiahol, ospravedlnil sa a zobral si ju so sebou na toaletu, pričom jej povedal, že sa vráti. Keď za ňou opäť prišiel, podal jej e-cigaretu a Emma si spokojne niekoľkokrát potiahla. Netrvalo to ani 10 minút a Emma bola úplne paralyzovaná. Jej kamaráti zalarmovali záchranku a jej bezvládne telo odviezli z baru na nosidlách. Mama troch detí po ceste do nemocnice skolabovala.

Ukázalo sa, že muž z baru na toalete napustil jej e-cigaretu podozrivým sprejom mamba. „Do desiatich minút som sa necítila celkom dobre, mala som závrate a bola som veľmi, veľmi spotená,“ spomína na svoje pocity Emma. Chcela ísť na čerstvý vzduch, avšak nedokázala ovládať svaly a začala mať problémy s dýchaním. „Ďalšie, čo si pamätám, je prebúdzanie sa v nemocnici. Trvalo niekoľko dní, kým som sa z toho spamätala,“ povedala Emma, ktorá tvrdí, že mala šťastie. Emmu otrávil vlastný byt: Skončila na vozíku, šokujúce odhalenie! čím si tieto úbohé dievčatá v skutočnosti prechádzajú, keď ich znásilnia. Uvedomujú si všetko, čo sa deje, ale nemôžu sa hýbať. Nemôžu kričať, nemôžu to zastaviť,“ prehovorila o svojich obavách mama troch detí.