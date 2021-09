Výzvy na odloženie klimatického summitu COP26 silnejú: Čo si o tom myslí OSN?

Organizácia Spojených národov v utorok odmietla výzvy celosvetového združenia neziskových organizácií na odloženie klimatického summitu (COP26), ktorý sa má uskutočniť v novembri v škótskom meste Glasgow. Informovala o tom agentúra AFP.

"Zatiaľ nie sú plánované žiadne zmeny, ale chápeme (ich) obavy," povedal hovorca OSN Farhan Haq. Svetová vedecká komunita má podľa neho jasno v tom, že zmena klímy je v súčasnosti globálnym núdzovým stavom. "Iba okamžité a zásadné kroky v oblasti ochrany klímy môžu pomôcť dosiahnuť ciele Parížskej dohody a ochrániť najzraniteľnejšie krajiny a komunity pred zhoršujúcimi sa dopadmi klimatickej zmeny," uzavrel Haq.

Ako uvádza AFP, autorom utorňajšej výzvy adresovanej Británii, ktorá summit COP26 organizuje, je združenie Climate Action Network (CAN) pozostávajúce z vyše 1500 neziskových organizácií venujúcich sa ochrane klímy. CAN sa obáva, že zástupcovia rozvojových krajín sa pre nedostatok vakcín proti koronavírusu a s tým súvisiace cestovné obmedzenia nebudú môcť na tomto 12-dňovom podujatí zúčastniť. Klimatická zmena v priamom prenose: Tohtoročné leto v Európe lámalo rekordy Stúpajúci počet prípadov covidu, nerovnomerná distribúcia očkovacích látok vo svete a prísne karanténne opatrenia pre zhruba 60 krajín a teritórií na "červenom zozname" podľa CAN znamenajú, že "bezpečná, inkluzívna a spravodlivá globálna klimatická konferencia je nemožná".

Aktuálne je plne zaočkovaných viac ako 55 percent Európanov v porovnaní s približne troma percentami obyvateľov afrických krajín. Viacerí členovia iniciatívy CAN poukazujú na to, že opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 môžu zabrániť v účasti práve reprezentantom krajín, ktoré dosahy klimatickej zmeny najviac ovplyvňujú.