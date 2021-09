Vyzývavá Moriah je nočnou morou zadaných žien: Pre toto ju všetky nenávidia!

Príliš sexi, aby si našla priateľky! To o sebe tvrdí modelka a speváčka Moriah Mills z New Yorku, ktorá si podľa vlastných slov nevie nájsť kamarátky, pretože tie na ňu žiarlia.

, ktorý priťahuje partnerov potenciálnych kamošiek. A že sa zo svojho zovňajšku snaží ťažiť maximum, niet pochýb. Ako informuje Daily star, práve vďaka nemu si Moriah mesačne prilepší o 300-tisíc dolárov. Okrem toho ju zamestnáva aj 90-tisíc sledovateľov na Instagrame.

Skutočnosť, že sa živí týmto spôsobom, ju robí šťastnou. „Vždy som to bola len ja, ja a ja. Tak trochu samotárka, uprednostňovala som byť osamote. Neverím ľuďom a nevadí mi, že nemám najlepšiu priateľku. Kedysi ma to trápilo, ale dnes už proste milujem samú seba,“ uviedla sexica, ktorú ženy odsudzovali, pretože sa páčila ich priateľom a manželom.

„Som veľmi priateľská osoba, no možno majú pocit, že som kvôli tomu, ako vyzerám, namyslená. Nemôžu sa však viac mýliť,“ prezradila tmavovláska, ktorá si príliš k telu ľudí nepúšťala ani v minulosti. Ako sama vraví, jej to neprekážalo. „Hoci boli ľudia, s ktorými by som sa rada spriatelila, nikdy som si ich blízko k sebe nepustila."

Moriah, ktorá sa okrem modelingu venuje aj rapovaniu, sa ľudia čudujú, keď povie, že nikdy nemala veľa kamarátov. „Ľudia si myslia, že budem mať množstvo priateľov, keďže pracujem ako modelka a raperka. To však nie je môj prípad. Skôr si vychádzam s mužmi.“ Táto skutočnosť však modelke neprekáža.

„Pracujem na sebe a mám roztomilého psa Charlieho. To je všetko, čo potrebujem,“ zakončila brunetka, ktorá však nemá núdzu o mužskú spoločnosť. „Milujem romantiku a keď ma niekto pozve na večeru, alebo víno. Nedostatkom mužských obdivovateľov rozhodne netrpím,“ dodala.