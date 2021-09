Finančná injekcia počas pandémie sa minula: Milióny Američanov prestali čerpať mimoriadnu podporu

Milióny nezamestnaných Američanov prestali od utorku čerpať mimoriadnu podporu v nezamestnanosti. Skončili totiž tri programy, ktoré zákonodarcovia schválili v reakcii na pandémiu COVID-19, uviedla agentúra AP.

Americká ekonomika sa z pandémie rýchlo spamätáva, počet zamestnaných je však stále nižší ako pred jej začiatkom.

V utorok sa skončili dva programy podpory ľuďom, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní alebo predtým pracovali ako samostatne zárobkovo činné osoby. Podľa stanice CNN koniec týchto programov znamená výpadok v príjmoch pre zhruba osem miliónov ľudí. Ďalších 2,7 milióna ľudí stratí federálnu podporu vo výške 300 dolárov týždenne, ktorá taktiež zaniká. Môžu však čerpať pomoc na úrovni jednotlivých štátov.

Administratíva Joea Bidena vyzvala americké štáty, aby predĺžili programy, ktoré končia, na miestnej úrovni. Žiadny zo štátov ale na krok nepristúpil. Naopak, niektoré využili možnosť sa z programov vyviazať potom, čo v médiách zazneli od podnikateľov sťažnosti, že nedokážu nájsť zamestnancov, čo bol údajne dôsledok štedrej pomoci. Neexistujú dôkazy, že by lotéria zvýšila záujem o očkovanie, odborníci sú skeptickí: Je to prepadák! Podľa analytikov spoločnosti JPMorgan Petera McCroryho a Daniela Silvera však neexistuje žiadna súvislosť medzi rastom počtu zamestnaných a koncom štátnej pomoci. Tú často čerpajú ľudia, ktorí sa nemôžu hneď nechať zamestnať, pretože sa napríklad starajú o deti či blízkych. Americké ministerstvo práce navyše poukázalo, že v americkej ekonomike je stále o 5,7 milióna pracovných miest menej ako pred začiatkom epidémie COVID-19. Podľa agentúry AP mimoriadna podpora počas pandémie bola výrazne kratšia ako pri hospodárskej kríze, ktorá odštartovala v roku 2008. Vtedy mimoriadna podpora trvala v rôznych podobách od roku 2008 až do roku 2013.

Programy mimoriadnej pomoci schválenej v súvislosti s pandémiou stáli americkú vládu zhruba 650 miliárd dolárov. Federálna vláda schválila v auguste nárast o štvrtinu rozpočtu programu potravinovej pomoci, ktorú čerpá bezmála 43 miliónov Američanov. Niektoré štáty vedené Demokratickou stranou tiež predĺžili moratórium na výpoveď z nájmu. Bidenovej vláda predtým predĺžila moratórium na splácanie vysokoškolských pôžičiek. Podľa analytikov spoločnosti JPMorgan ale žiadne z týchto opatrení nemá tak silný ekonomický a sociálny dopad ako mimoriadne dávky v nezamestnanosti.