Famózne správy z Marsu: Roveru Perseverance sa podarilo získať prvú vzorku hornín!

Washington 6. septembra (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v pondelok potvrdil, že sa robotickému vozidlu Perseverance podarilo získať prvú vzorku hornín z povrchu Marsu.

"Mám to!," uviedla NASA na Twitteri v mene vozidla Perseverance. K príspevku pripojila aj fotografiu so vzorkou odobratej horniny, ktorá je len o niečo hrubšia než ceruzka.

I’ve got it! With better lighting down the sample tube, you can see the rock core I collected is still in there. Up next, I’ll process this sample and seal the tube. #SamplingMars



