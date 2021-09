Neuveriteľný kúsok pilota, ktorým vytvoril 5 rekordov: Toto budete sledovať so zatajeným dychom!

Neuveriteľný kúsok! Taliansky pilot Dario Costa ukázal nervy z ocele, keď preletel lietadlom cez tunel. A nie jeden, ale rovno dva za sebou, pričom ten dlhší mal viac než kilometer. Získal tým päť Guinnessových rekordov naraz.

Príprava na tento rekordný let trvala viac ako rok a podieľal sa na nej tím 40 ľudí. Odvážny pilot ho uskutočnil na diaľnici pri tureckom meste Catalca, západne od Istanbulu. Na začiatku jedného tunela začal štartovať a vzlietol do výšky približne jeden meter nad povrch. Po 360 metroch z tunela vyletel, no výšku ani smer letu nezmenil napriek bočnému vetru a vzápätí vletel do druhého tunela.

Ten bol podstatne dlhší, meral 1 160 metrov. Keď ním letel, všetkým prítomným vstávali vlasy dupkom. Nakoniec po 43,44 sekundy vyletel aj z neho, okamžite začal stúpať a spravil víťazný premet. V lietadle kričal a zatínal päste od radosti. Po pristátí sa Dario Costa neubránil slzám.

„Neviete, čo čakať. Neviete, či to dobre dopadne. Nikdy v živote som neletel v tuneli, nikto to predtým ešte neurobil. Takže som mal v hlave veľký otáznik, či pôjde všetko podľa plánu, alebo budem musieť improvizovať. Takže potom prišla veľká úľava a obrovská radosť. Tá radosť bola z tých dvoch emócií väčšia,“ povedal rekordný pilot.

Let cez tunely

pilot: Dario Costa

lietadlo: Zivko Edge 540

dĺžka prvého tunela: 360 m

dĺžka druhého tunela: 1 160 m

trvanie letu: 43,44 s

výška letu: 1 m

rýchlosť: 245 km/h

Guinnessove rekordy

prvý let lietadlom cez tunel

prvý let lietadlom cez dva tunely

prvý štart lietadla v tuneli

najdlhší let lietadlom cez tunel