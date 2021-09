Prípravy na vypúšťanie kontaminovanej vody z Fukušimy sú v plnom prúde: Ďalšie kroky

Misia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v pondelok pricestovala do Japonska, aby pomohla s prípravami na vypúšťanie upravenej, no stále rádioaktívnej vody z jadrovej elektrárne Fukušima.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Trojčlenný tím sa stretne s predstaviteľmi v Tokiu a následne vycestuje do elektrárne, kde bude do piatka diskutovať s odborníkmi o technických detailoch. Skupina vedená šéfkou oddelenia MAAE pre jadrovú bezpečnosť a zabezpečenie Lydie Evrard zhromažďuje informácie pre preskúmanie plánov vypúšťania.

Japonská vláda a prevádzkovateľ elektrárne Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) v apríli oznámili, že plánujú začať s vypúšťaním vody na jar 2023. V závode sú podľa nich stovky nádrží, ktoré je potrebné odstrániť, aby vytvorili miesto pre zariadenia potrebné na odstavenie elektrárne. Proti tomuto plánu však silno oponujú rybári, obyvatelia aj susedné krajiny Čína a Južná Kórea.

Prevádzkovateľ uviedol, že plánujú vypustiť vodu prostredníctvom podmorského tunela asi kilometer od elektrárne po tom, ako ju ďalej upravia a zriedia veľkým množstvom morskej vody.

Japonsko požiadalo MAAE o pomoc s cieľom zabezpečiť, aby vypúšťanie spĺňalo medzinárodné bezpečnostné normy a aby získalo pochopenie medzinárodného spoločenstva. „Agentúra podporuje Japonsko, aby zaistila, že sa celá operácia vypúšťania vody v nasledujúcich desaťročiach uskutoční tak, aby bola v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami,“ vyjadril sa vo vyhlásení generálny riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi a okrem iného tiež uviedol, že vyslaný tím bude diskutovať aj o časovom harmonograme zisťovaní agentúry zameraných na bezpečné a transparentné vypúšťanie kontaminovanej vody.

Rádioaktívnu vodu zhromažďujú v asi tisícke nádrží od roku 2011, keď rozsiahle zemetrasenie a cunami zničili tri reaktory a začala unikať kontaminovaná voda určená na ich chladenie. Nádrže by podľa prevádzkovateľa elektrárne mali naplniť svoju kapacitu koncom budúceho roka. Japonské úrady tvrdia, že vypúšťanie rádioaktívnej vody do mora je najrealistickejším riešením, ako sa jej zbaviť pred definitívnym odstavením elektrárne. Podľa vlády i predstaviteľov TEPCO z vody nedokážu odstrániť trícium, ktoré v malých množstvách nie je škodlivé, no všetky ďalšie izotopy vybrané na úpravu dokážu pred vypustením zredukovať na bezpečné hladiny.

Pri odstavení elektrárne asistuje ešte jeden tím z MAAE.