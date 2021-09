Snaha o dobré vzťahy? Taliban by privítal návštevu Merkelovej v Afganistane

Militantné hnutie Taliban, ktoré v polovici augusta ovládlo Afganistan, by sa potešilo návšteve nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. V rozhovore pre nemecký denník Bild, ktorý bol zverejnený v pondelok, to povedal hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid.

Na otázku novinára Paula Ronzheimera, či by predstavitelia Talibanu uvítali návštevu nemeckej kancelárky v Afganistane, Mudžáhid uviedol: "Áno, samozrejme. Chceme tu v Afganistane úplne bezpečné prostredie - také, aké akceptujú všetky krajiny sveta a ktorému budú prezidenti a premiéri veriť. Mali by nás navštíviť a Angela Merkelová by bola obzvlášť srdečne vítaná. Skutočne by sme sa veľmi potešili."

Hovorca fundamentalistického hnutia tiež zopakoval žiadosť, aby Nemecko naďalej Afganistanu poskytovalo finančnú pomoc. "Chceme, aby nás Nemecko v humanitárnej oblasti podporovalo a pomáhalo nám, ak to nemecká vláda dokáže," povedal. Okrem toho Afganistan podľa neho potrebuje pomoc v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a tiež v infraštruktúre.

Afganských utečencov v Nemecku hovorca Talibanu vyzval, aby sa vrátili do vlasti.povedal. Zároveň však priznal, že tým, ktorých zo západných krajín vyhostili späť do Afganistanu pre kriminálnu činnosť, hrozia tresty podľa islamského práva.

Mudžáhid už predtým v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag uviedol, že jeho hnutie chce nadviazať s Nemeckom oficiálne a intenzívne diplomatické styky.

Berlín je momentálne s Talibanom v neformálnom kontakte, a to najmä čo sa týka zaistenia odchodu z krajiny nemeckým občanom a Afgancom, ktorí spolupracovali s Nemeckom. Nateraz však oficiálne uznanie novej afganskej vlády na čele s Talibanom Nemecko neplánuje, píše portál merkur.de. Nemecko podmieňuje ďalšie financovanie pomoci pre Afganistan dodržiavaním ľudských práv v krajine.