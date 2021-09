Zdravotná sestra sa odmietla dať zaočkovať proti covidu počas tehotenstva: Rodine ostali len oči pre plač!

Odmietla vakcínu, svoje deti už nikdy neuvidí!

Matka piatich detí Davy Macias († 37) z Kalifornie pracovala ako zdravotná sestra do 7. mesiaca tehotenstva. Počas gravidity sa nechcela dať zaočkovať proti koronavírusu. Tomu však napokon aj podľahla.

Davy sa s manželom a deťmi nakazili koronou na dovolenke. Zatiaľ čo deti vírus prekonali bez väčších problémov, ich rodičov museli hospitalizovať.Jej manžel Daniel. Nevidel tak ani svoju novonarodenú dcérku, ktorá dva týždne po narodení stále nemá meno, píše metro.co.uk.

Príbuzní manželského páru zdieľajú ich príbeh v snahe presvedčiť ľudí, aby sa dali zaočkovať, ak tak ešte neurobili. „Je ťažké stratiť ktoréhokoľvek člena rodiny, no pokiaľ ide o tehotnú ženu a úžasného človeka, je to ešte ťažšie. Davy mala pozitívny prístup a ani raz si nemyslela, že sa to skončí takto. Ako rodina sa staráme o deti, to nás teraz najviac zamestnáva. COVID nemá žiadne pravidlá, nediskriminuje. Dajte sa zaočkovať," povedal Davyho brat, 40-ročný Vong Serey.