Z Buckinghamského paláca unikli tajné dokumenty: Ako sa po tomto môže cítiť kráľovná Alžbeta?!

Britský protokol myslí na všetko vopred. Už teraz je presne pripravené, čo a v akom poradí sa bude diať, keď jej veličenstvo kráľovná Alžbeta II. zomrie.

Následnosť aktivít, ktoré sa po tejto nemilej, avšak nevyhnutnej udalosti budú diať, nesie názov Operácia London Bridge. Plány na následné operácie odhalil v piatok denník Politiko. Obsahujú rozsiahle popisy, v ktorých sa uvádza, ako Charles nastúpi na trón, ale tiež aj podrobné informácie, ako napríklad „potenciál verejného hnevu“, ak sa v sídle britského premiéra na Downing Street nepodarí spustiť vlajky na pol žrde do 10 minút od oznámenia smrti.

Dokumenty tiež poukazujú na obavy ministerstva zahraničných vecí z toho, ako zariadiť vstup pre značný počet turistov, ministerstva vnútra z toho, ako zvládnuť potenciálne výstrahy pred terorom a ministerstva dopravy z preplnenosti hlavného mesta.

Sociálne siete sa zahalia do čiernej

Interne bude deň úmrtia označovaný ako „deň D“, pričom každý nasledujúci deň pred pohrebom bude označovaný ako „D + 1“, „D + 2“ a podobne. Ministerstvo obrany zaistí, aby sa na všetkých pozdravných stanovištiach uskutočnila salva zbraní a bude vyhlásené národné dvojminútové ticho.

The Guardian opisuje naplánovanú stratégiu paláca na sociálnych sieťach. Webová stránka kráľovskej rodiny sa kompletne prefarbí načierno a bude na nej len strohý oznam o tom, že kráľovná zomrela. Internetové stránky vlády aj všetky vládne účty na sociálnych sieťach budú zobrazovať čierny banner. Neurgentný obsah sa nebude zverejňovať.

Operácia London Bridge

Deň D - Osobný tajomník kráľovnej zatelefonuje premiérovi a oznámi mu, že Alžbeta II. zomrela, následne budú o tejto skutočnosti informovaní aj ostatní ministri a vysokopostavení štátni úradníci.

Deň D + 1 - Princ Charles bude ofi ciálne vyhlásený za nového kráľa. O 15.30 hod. miestneho času príde predseda vlády s celým kabinetom na audienciu k novému panovníkovi.

Deň D + 2 - Ak kráľovná zomrie vo svojej rezidencii v Norfolku, rakva bude prevezená do Buckinghamského paláca vlakom. Ak zomrie v Škótsku, spustí sa operácia „Unicorn“ (Jednorožec), čo znamená, že jej telo by najskôr previezli do Holy roodskeho paláca. V ďalších prípadoch bude aktivovaná operácia „Overstudy“, ktorej súčasťou je letecká preprava.

Deň D + 10 - Pohreb sa uskutoční vo Westminsterskej katedrále v Londýne. Kráľovnú pochovajú v kaplnke kráľa Juraja VI. vedľa princa Philipa. Napoludnie bude celá monarchia držať dve minúty ticha.