Čo ukázalo prvé testovanie na covid v Česku po nástupe do škôl? Koľko detí bolo nakazených!

Výsledky z prvého testovania žiakov na covid-19 na začiatku školského roka zatiaľ ministerstvu zdravotníctva v Česku nahlásilo 86 percent škôl.

Potvrdilo sa v nich 111 prípadov nákazy. V Otázkach Václava Moravce v Českej televízii to v nedeľu povedal minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO). Na celkové zhodnotenie je podľa neho potrebné počkať na výsledky zo zvyšku škôl a tiež z ďalších termínov testovania. Do základných a stredných škôl v SR nastúpilo 1. septembra asi 1,4 milióna detí.

"V prvej vlne testovania na školách sme otestovali cez milión detí. Dáta dodalo 86 percent škôl, bohužiaľ nám zvyšok chýba, dúfam, že sa to ešte napraví," povedal minister. Prečo 14 percent škôl výsledky testovania zatiaľ neposkytlo, nevedel. "Po prvej vlne testovania máme potvrdených asi 111 pozitívnych," uviedol. "Ešte sa možno nejaké dáta dohlásia," dodal.

Prvý termín testovania žiakov v školách bol prvý školský deň, teda v stredu 1. septembra. Prváci sa mohli testovať 2. septembra. Do lavíc zasadlo podľa odhadu ministerstva školstva približne 967.100 žiakov základných a 422.300 študentov stredných škôl. Do prvých tried nastúpilo okolo 110.300 žiakov.

Vojtěch pripomenul, že budú ešte ďalšie dva termíny testov, a to 6. a 9. septembra. Preventívne testovanie na covid-19 v školách sa podľa neho naplánovalo, aby sa po letných prázdninách nerozšírila nákaza medzi žiakmi a školy sa nemuseli zatvárať podobne ako v minulom roku. Ministerstvo školstva vo svojom manuále pre školy na konci augusta uviedlo, že ak bude v školách v jednom okrese za prvé dva termíny testovania viac ako 25 pozitívnych prípadov na 100.000 vykonaných testov, testovanie tam bude pokračovať do konca septembra, vždy raz týždenne.

Napríklad v pražských školách podľa skorších informácií hygienikov odhalil preventívny skríning na covid-19 v školách 1. septembra 38 nakazených žiakov. Testovalo sa 67.896 žiakov a 824 zamestnancov škôl. Výsledky testov pedagogických i nepedagogických pracovníkov škôl boli negatívne.

V prípade, že žiak test nepodstúpi, musí nosiť rúško aj pri výučbe, nesmie spievať či cvičiť v telocvični a v jedálni musia sedieť oddelene od ostatných. Ako alternatíva platí negatívny test z iného odberového miesta. Testovať sa nemusia očkovaní žiaci a tí, ktorí prekonali covid-19 pred menej ako 180 dňami. Rovnaké pravidlá platia pre učiteľov a ďalších zamestnancov školy, ktorí si ale na rozdiel od žiakov musia testy zabezpečiť sami. Pre žiakov majú školy antigénne testy od štátu, alebo sa mohli rozhodnúť zabezpečiť si dôslednejšie PCR testy. Za jeden test PCR metódou dostanú od štátu spätne 200 korún.