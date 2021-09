Milovníčka atramentu na svoje kerky nedá dopustiť: Jedno tetovanie však predýchava doteraz

Sama nevie, koľko tetovaní vlastne má, no iba jedno z nich doteraz ľutuje.

„Je to určite závislosť, akonáhle začneš, už nechceš prestať,“ priznáva. Dnes už 25-ročná mladá žena má len na tvári deväť tetovaní s rôznymi nápismi, no ľutuje iba rozhodnutie dať si vytetovať na zadok meno chalana, s ktorým sa stretávala len dva týždne.

Ako píše portál The Sun, žena menom Sarah-Jane Sinclair z Anglicka bežala po dovŕšení 18-tich rokov okamžite do tetovacieho štúdia a práve vtedy u nej prepukla táto záľuba.

On samotný ju pritom vtedy odhováral, no keďže je Sarah-Jane priveľmi impulzívna, prehovoriť sa nedala. Najhoršie bolo zistenie, že jej krátka známosť sa stretáva aj s iným dievčaťom. „O dva týždne neskôr mi to dievča napísalo na TikToku a spýtala sa na moje číslo po tom, čo si pozrela moje videá s týmto chlapcom. Zavolala mi a povedala, že sa aj s ňou stretáva niekoľko mesiacov,“ vysvetlila Sarah-Jane, ktorá si chce tetovanie s jeho menom v budúcnosti určite prekryť.

Potetovaná mladá žena sa pohľadu ostatných nevyhne a väčšina z nich nie je práve pozitívna. „Ľudia hovoria, že to ničí vaše telo, ale ja verím, že vaše telo je chrám a mali by ste si ho vyzdobiť, takže sa zdobím,“ spresnila.

Sarah-Jane presne nevie, koľko tetovaní zdobí celkovo jej telo, jedným si je však istákončiť s tým rozhodne nemieni.

Okrem tejto záľuby dostáva mladá žena kritické poznámky aj na pery, ktoré si pravidelne necháva zväčšovať. Výplň si dáva aj do nosa a brady, následkom čoho sa jej výrazne zmenil aj celý výzor. Takisto zvykne takmer každý deň navštevovať solárium, v ktorom používa kontroverzný opaľovací krém bez licencie pre čo najtmavší odtieň pleti. Svoj jedinečný vzhľad však napriek negatívnym reakciám miluje, lebo sa ním aspoň odlišuje od ostatných.