Muž započul v posilňovni čudný zvuk: Na druhý deň ho čakalo hrôzostrašné zistenie

Keď vo fitnescentre zdvíhal ťažké váhy, odrazu počul pukavý zvuk, no ďalej to neriešil. Hneď na druhý deň však skončil v nemocnici.

Ako píše denník Daily Star, 38-ročný muž menom Barry Rowlands z Anglicka pri zdvíhaní činiek započul zvláštny zvuk, ktorý prirovnal k pukaniu. Napriek tomu, že to v tej chvíli hodil za hlavu a pustil sa späť do cvičenia, na druhý deň zažil nepríjemné prekvapenie. Len čo sa zobudil, ocitol sa v ukrutných bolestiach, ktoré mu neustále vystreľovali z jednej ruky.

„Počul som akoby praskajúci zvuk, ale v tej chvíli som si o tom nemyslel nič. Nasledujúci deň som nemohol pohnúť rukou, úplne ma zabíjala tá bolesť,“ popísal svoje pocity Barry. Po magnetickej rezonancii lekári zistili, že sa mu z ramennej kosti uvoľnili šľachy, čo spôsobilo ten čudesný zvuk. Otec troch detí preto musel ísť okamžite na operáciu na opätovné pripojenie šliach. Z posilňovne rovno k lekárovi: Tínedžera pri cvičení bolela hlava, diagnóza ho zrazila na kolená

Barry sa však najviac zľakol toho, že ho v nemocnici uspia, a preto trval na tom, že chce byť počas celej operácie pri vedomí. „Myšlienka toho, že by ma uspali, neviem, to ma len desilo, tak som sa spýtal, či môžem byť počas operácie pri vedomí,“ priblížil Barry. „Môj chirurg povedal, že to nikdy predtým nespravil, ale súhlasil, tak som bol počas celej päťhodinovej operácie hore,“ dodal.