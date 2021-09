Mali si vychutnať rodinnú dovolenku, odchádzali zdesení: Uf, toto by ste zažiť nechceli

Ich rodinná dovolenka za stovky eur sa zmenila na peklo. To, čo našli, keď sa ubytovali, si budú pamätať až do smrti. Uf, nechceli by ste to zažiť.

Ako uvádza portál The Sun, 42-ročný Peter Ashman bol ubytovaný so svojou rodinou v prázdninovom dome Pontins Prestatyn Sands vo Walese. Vodič autobusu minul za štvordňový pobyt s manželkou Kimberley Bevin (39) a jej deťmi Leland (13) a Alexom (11) 249 libier, čo je v prepočte približne 290 eur. Keď sa ubytovali, zostali v nemom úžase. V chatke cítili nepríjemný zápach a obliečky boli zašpinené od niečoho hnedého, pričom otec dodal, že išlo o fekálie. Poslednou kvapkou bola špinavá dámska spodná bielizeň, ktorú našli schovanú v igelitke pod posteľou. „Zápach bol zatuchnutý. Bolo to zastarané, špinavé, veci sa lepili na koberec,“ poznamenal Peter. Rodina strávila v hororovom ubytovaní len jednu noc a teraz žiadajú peniaze späť. Lekárka minula tisíce kvôli svadbe najlepšej kamarátky: Zvrat tesne pred sobášom! Sila, prečo jej zakázala prísť „Mysleli by ste si, že veľké miesto ako Pontins bude mať kvôli koronavírusu vyššie štandardy, ale zdá sa, že ich to nezaujíma,“ posťažoval sa pre médiá otec Peter. Rodina pôvodne plánovala ísť niekam inam, avšak kvôli pandémii museli zmeniť plány.