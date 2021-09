Smrtiaci živel v USA: Búrky zabili 45 ľudí

Búrky na severovýchode USA si vyžiadali najmenej 45 obetí.

Oblasť okolo New Yorku zasiahla Ida, ktorá predtým pustošila Karibik a New Orleans. Z hurikánu síce zoslabla na búrku, aj tak však priniesla lejaky a prívalové povodne. Živel zasiahol šesť štátov. Najviac obetí hlási New Jersey, kde zomrelo 23 ľudí. Väčšina z nich uviazla vo svojich autách, keď ich prekvapila rýchlo stúpajúca hladina vody.

Najmenej 14 obetí hlási New York – z toho 11 sa utopilo vo svojich pivničných bytoch, ktoré zaliala voda. Medzi nimi je aj 2-ročný chlapec. V Pennsylvánii zomrelo päť ľudí a v Connecticute prúd strhol policajta, ktorý sa snažil zachraňovať iných. Obete boli aj v štátoch Maryland a Virginia. Hoci sa príchod búrky Ida očakával, rýchlosť, s akou stúpala hladina vody, všetkých zaskočila.

Okrem pivničných bytov bolo v New Yorku zaplavené aj metro. Prezident Joe Biden uvoľnil pre štáty New York a New Jersey federálnu pomoc. Zároveň ohlásil, že na boj s klimatickou zmenou treba „historické investície“. Frekvencia aj intenzita takýchto búrok sa totiž zvyšuje.