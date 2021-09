Pripravujú sa na smrť britskej kráľovnej Alžbety! Unikol dokument, ktorý popisuje detaily

Politico zverejnil plány pre prípad úmrtia britskej kráľovnej Alžbety II.

Po smrti britskej kráľovnej Alžbety II. bude ako prvý informovaný predseda vlády, začne platiť zákaz používania sociálnych sietí pre vládnych činiteľov a hrozí, že sa úplne zaplní Londýn. Vyplýva to z dokumentov opisujúcich, čo sa stane, až panovníčka zomrie, ktorých obsah v piatok zverejnil server Politico. Napriek skutočnosti, že sa kráľovná vo svojich 95 rokoch teší dobrému zdraviu, má britská vláda podrobne vypracovaný plán pre prípad jej úmrtia.

Na verejnosť už v minulosti unikli niektoré útržky z prísne utajovanej operácie. Napríklad, že ako prvý sa o kráľovninej smrti dozvie predseda vlády, ktorému zamestnanec kráľovskej rodiny oznámi, že most "London Bridge je dolu". Alebo, že informáciu o úmrtí kráľovnej ako prvý dostane - a následne vydá vo forme bleskovej správy - britská tlačová agentúra Press Association.

Podľa uniknutých dokumentov sa do organizácie kráľovninho pohrebu zapojí celá vláda a očakáva sa, že by sa Londýn mohol vôbec prvýkrát v histórii úplne "zaplniť" trúchliacimi Britmi. Pre politikov a vládnych zamestnancov bude platiť zákaz používania sociálnych sietí. Ich príspevky bude musieť schváliť šéf vládnej komunikácie. Premiérova kancelária v jednom z dokumentov uviedla, že sa obáva verejného hnevu, ak sa jej nepodarí spustiť štátnu vlajku na pol žrde do desiatich minút od kráľovninho úmrtia.