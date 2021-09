Študent zaspal pred telkou, zobudil ho výbuch: Ohúri vás, čo mu zachránilo život

Jack Marlow (26) z anglického mesta Walsall zaspal pred televízorom v letnom dome svojej matky.

Z driemania ho prebudilo obrovské šľahnutie ohňa po tom, čo explodoval kanister plynového ohrievača. Študent kybernetickej bezpečnosti prebehol plameňmi von z domu. Hospitalizovali ho s popáleninami tretieho stupňa na rukách, miernejšie popáleniny mal na tvári a nohách.

Lekári Jacka uviedli do kómy. Kožu z nôh mu transplantovali na ťažko spálené ruky. Ako zázrakom však bol pred plameňmi ušetrený zvyšok mladíkovho tela. On sám tvrdí, že za to vďačí značkovej teplákovej súprave. Mikinu a tepláky od Calvina Kleina za 170 libier si kúpil len týždeň pred nešťastím.

Verí, že oblečenie z kvalitného materiálu mu zachránilo život a spomalilo plamene, ktoré by sa inak rýchlejšie dostali ku koži. ,,Nebol by som tu, keby som nemal na sebe novú súpravu. Mal som veľké šťastie, pretože inokedy nosievam tielko a kraťase. Dal som si na seba tú súpravu, pretože bola nová. Je od Calvina Kleina, z vysoko kvalitnej bavlny, odolná voči horeniu,“ cituje Mirror Jacka.

,,Záchranári ju zo mňa museli zostrihať. Nezhorela, len sčernela. Povedali mojej mame, že som mal veľké šťastie, že som ju mal na sebe. Nohy, ruky aj tvár mi spálilo, ale miesta prekryté teplákovou súpravou ostali nezasiahnuté,“ pochvaľuje si študent. Presná príčina požiaru nie je známa, podľa hasičov mohol stačiť drobný únik plynu z ohrievača a iskra z elektrického spotrebiča, napríklad z televízora či chladničky.