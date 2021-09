Žena poslala kamoške fotku pozitívneho testu na Covid: Reakcia ju dorazila!

Vtipný omyl! Kamoška si splietla covidový test, namiesto ľútosti adresovala svojej známej divné otázky.

Helen Phillips z Londýna poslala kamarátke fotku troch pozitívnych testov na Covid. Takú reakciu rozhodne nečakala.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jej kamarátka lekárka si test pomýlila s tehotenským testom, čo viedlo k celkom trápnej konverzácii, píše mirror.co.uk.

Podnikateľka Helen oznámila pozitivitu na Covid kamoške, na čo sa jej ona spýtala, ako sa cíti.Na to sa jej opýtala: "Z toho, že mám covid? Nie som vo vytržení, ale pokiaľ budem mať slabé príznaky...“ V tom si obe uvedomili, že hovoria o veľmi odlišných testoch. "Ach!!!! Myslela som si, že sú to tehotenské testy," napísala kamoška.

"Testy musia vyzerať dosť podobne, pretože som už videla, ako iní ľudia urobili presne tú istú chybu," hovorí Helen. "Ale myslím si, že to závisí od kontextu. Ak by som chcela svojej priateľke povedať, že som tehotná, neposlala by som jej obrázok troch tehotenských testov," dodáva Helen.