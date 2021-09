Hrôza v supermarkete: Útočník v Aucklande pobodal 6 ľudí, premiérka hovorí o terorizme

Útočník, ktorý v piatok v supermarkete jednom z obchodných centier v Aucklande na Novom Zélande pobodal šesť ľudí, bol inšpirovaný ideológiou teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

Povedala to premiérka Jacinda Ardernová, podľa ktorej išlo o teroristický čin. Extrémista pôvodom zo Srí Lanky bol novozélandským bezpečnostným úradom známy, nepretržite ho sledovali. "Násilnícky extrémista podnikol teroristický útok proti nevinným Novozélanďanom," povedala Ardernová na tlačovej konferencii. "Stojí za tým jednotlivec, nie viera," uviedla tiež premiérka. "Jedine on sám nesie zodpovednosť za takéto konanie," dodala.

Polícia uviedla, že žiadne ďalšie nebezpečenstvo nehrozí, útočník bol sám. Agentúra Reuters predtým napísala, že záchranári odviezli do nemocnice jedného zraneného v kritickom stave a troch ľudí vo vážnom stave. Útočník zomrel na mieste, podľa premiérky bol zastrelený do minúty od začiatku útoku. Svedkovia vypovedali, že videli, ako na podlahe obchodu v nákupnom centre na predmestí New Lynn leží niekoľko ľudí s bodnými ranami.

Iní uviedli, že keď utekali z obchodu, počuli výstrely. Doteraz najhorší útok zažil Nový Zéland predvlani v marci, kedy terorista presvedčený o nadradenosti bielej rasy zastrelil v dvoch mešitách v meste Christchurch celkovo 51 ľudí. Tento rok v máji istý útočník dobodal štyroch ľudí v supermarkete v Dunedin.