Čínska vláda tvrdo zasahuje: Zakázala televízne relácie, v ktorých vystupuje určitý typ mužov

Čínska vláda zakázala televízne relácie, v ktorých podľa nej vystupujú muži, ktorí nevyzerajú dostatočne mužne.

Zákaz spadá najmä na talentové súťaže a zábavný priemysel. Televíznym staniciam vláda nariadila vysielať v duchu "revolučnej kultúry", teda v súlade s politickou líniou komunistickej vlády. Zákaz je súčasťou širšieho boja za upevnenie morálky a snahy o dohľad nad spoločnosťou aj obchodom, píše agentúra AP.

Čínsky regulátor zakázal zobrazovať alebo propagovať "nenormálnu estetiku", ku ktorej radí "zženštilých mužov", "vulgárnych influencerov" a účinkujúcich "so zníženými mravmi". "Vysielacie spoločnosti a televízne stanice nesmú vysielať talentové súťaže, televarieté a reality show, ktoré zobrazujú deti celebrít," dodal. Na obrazovku nesmú ani hviezdy, ktoré majú premrštené príjmy, doplnil denník The Guardian.

Talentové súťaže sú v Číne veľkým hitom posledných rokov. Staniciam sa podarilo previesť do čínskeho prostredia relácie z Južnej Kórey alebo Británie. Mladým Číňanom sa páčia vďaka inovatívnym formátom, ale práve tie sú spolu so vzhľadom účinkujúcich tŕňom v oku vládcov v Pekingu. Najmä hercov a spevákov z Južnej Kórey a z Japonska považuje čínska komunistická vláda za úplne nevhodné a nemužné vzory pre čínsku mládež, ktorá by sa podľa nej mala viac orientovať na tradičnú čínsku kultúru a hodnoty.

Komunistická strana už zasiahla proti niekoľkým konkrétnym celebritám. Filmy s populárnou herečkou Čao Wej bez vysvetlenia zmizli z ponuky filmov na streamovacích platformách, jej meno už nefiguruje v titulkoch televíznych relácií. Iná mladá herečka dostala minulý týždeň od úradov pokutu 299 miliónov jüanov (viac ako 39 miliónov eur) za daňové úniky a ako výstrahu, že slávne osobnosti majú ísť mladým ľuďom vzorom, píše AP.

Čínska vláda sa snaží ovplyvňovať voľný čas a návyky mládeže aj ďalšími spôsobmi. Tento týždeň napríklad obmedzila na tri hodiny týždenne čas, ktorý môžu mladí do 18 rokov tráviť pri on-line počítačových hier.