Polícia našla v moteli krvácajúci pár, dievča († 24) neprežilo: Sila, čo vyšlo najavo

Niekoľko mesiacov po smrti mladej ženy v americkom meste Lumberton polícia zistila znepokojivé skutočnosti.

Ako informuje portál People, ešte v júni mala polícia zásah v moteli, v ktorom bolo počuť, že sa strieľa. Po príchode do jednej z izieb našli na zemi ležať postrelenú 24-ročnú ženu a mimo miestnosti aj 24-ročného Fredericka Caina, ktorý si držal zranené brucho. Ten vtedy tvrdil, že ho spolu s priateľkou Kimberly Nicole Smith postrelil neznámy človek.

Oboch previezli okamžite do nemocnice, kde sa Frederickovi podarilo zotaviť. Jeho priateľku však odviezli do iného zdravotníckeho zariadenia, kde svojim zraneniam, nanešťastie, podľahla. Podľa dostupných informácií mali Kimberly postreliť do hlavy a na to, že jej zranenia boli nezlučiteľné so životom, tie Frederickove boli až priveľmi malé.

Policajní vyšetrovatelia začali spochybňovať mužove tvrdenia a vtedy usúdili, že zrejme vôbec neboli spôsobené strelným poranením. Dôstojníci získali na Fredericka zatykač, obvinili ho z vraždy druhého stupňa a už o päť dní na to sedel za mrežami.

Rodina zavraždenej Kimberly priznala, že sa im sčasti uľavilo, ale aj tak sa to k spravodlivosti ani len nepribližuje. „Mnoho nocí som ležala v mojej posteli a modlila som sa, aby prišla spravodlivosť. Nie som spokojná s druhým stupňom. Nie som spokojná s kauciou 200-tisíc dolárov,“ uviedla teta zosnulej mladej ženy.