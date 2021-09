Taliansko začne ponúkať tretiu dávku vakcíny: Od povinného očkovania ich delí len jedna vec

Taliansko začne koncom septembra ponúkať tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu pre ohrozené skupiny ľudí – napríklad ľudom s oslabenou imunitou. V budúcnosti možno tiež zavedie povinné očkovanie pre všetkých svojich obyvateľov.

Vo štvrtok to oznámila talianska vláda, informovali agentúry DPA a Reuters. Taliansky premiér Mario Draghi uviedol, že očkovacia kampaň v Taliansku napreduje dobre. V krajine je v súčasnosti plne zaočkovaných už 70 percent obyvateľov starších ako 12 rokov a podľa Draghiho by Taliansko mohlo do konca septembra mať plne zaočkovaných až 80 percent populácie.

Vláda je tiež optimistická ohľadom otvorenia nového školského roka, ktorý sa začne tento mesiac, pretože až 91,5 percenta talianskych učiteľov je zaočkovaných. Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza tiež poďakoval mladým ľuďom za to, že neváhali a rýchlo pristúpili k očkovaniu.

Draghi zároveň vo štvrtok uviedol, že Taliansko môže zaviesť povinné očkovanie pre všetkých svojich obyvateľov v prípade, ak Európska agentúra pre lieky (EMA) plne schváli vakcíny proti koronavírusu. Tie sú zatiaľ schválené iba na núdzové použitie. V Taliansku je očkovanie proti koronavírusu pritom už povinné pre zdravotníkov a učiteľov.

Od 1. septembra začali v Taliansku platiť nové pravidlá, podľa ktorých je na vstup do lietadla, rýchlovlaku, diaľkového autobusu i na trajekt potrebné potvrdenie o očkovaní, 48-hodinový negatívny test na koronavírus alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

Taliansko zaznamenalo od začiatku pandémie približne 4,55 milióna prípadov nákazy koronavírusom a 129.352 úmrtí, čo je druhý najväčší počet úmrtí v Európe. Taliansko v tomto ohľade spomedzi európskych krajín prekonala iba Británia, uvádza Reuters.