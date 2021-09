Známa influencerka skončila v base: Odporné, čo vyviedla svojmu malému synčekovi

Má milióny sledovateľov a úspech žne hneď na viacerých sociálnych sieťach. Naposledy si však riadne zavarila.

Ako informuje portál New York Post, internetovej hviezde Marrisse Cloutier sa darí predovšetkým na sociálnej sieti TikTok, kde ju fanúšikovia poznajú pod používateľským menom Digitalprincxss. Mladá žena má založený účet aj na OnlyFans, na streamerskej platforme Twitch či dokonca na Pornhube, kde zverejňuje pornografický obsah. Najnovšie však ľudí šokovala tým, že ju zatkla polícia a následne bola obvinená zo zanedbania starostlivosti o vlastné dieťa.

Príslušníci polície totiž dostali hlásenie od jej susedov, ktorí našli iba jej 5-ročného malého syna osamote plakať na ceste vedľa ich príbytku na Floride. Policajti po príchode vošli do domu a dopátrali sa k telefónnemu číslu len 24-ročnej matky, ktorá sa to celé snažila vysvetliť. Marrissa sa vyhovorila na to, že po tom, čo syna uložila spať, musela zájsť do obchodu kúpiť prostriedok na pranie. Policajným dôstojníkom to ale nevedela dokázať blokom z nákupu a ku všetkému ani len nevyzerala, že ide z obchodu, keďže mala na sebe čierne minišaty a výrazný make-up.

Onedlho sa nakoniec priznala k tomu, že v žiadnom obchode nebola a namiesto toho išla za priateľom, ktorý býva 17 kilometrov od jej príbytku. Napriek tomu, že jej mama, teta aj sesternica žijú neďaleko, malého chlapčeka nechala doma bez akéhokoľvek dozoru. V dome nemala ani len žiadne kamery, cez ktoré by ho mohla za ten čas pozorovať. Polícii priznala, že urobila chybu a ku klamstvu ju mala dohnať úzkosť.

Príslušníci polície zistili, že 5-ročný chlapec strávil vonku viac ako jednu hodinu a pohyboval sa neďaleko cestnej premávky, vodných plôch či voľne žijúcich zvierat, ktoré mu mohli ľahko ublížiť. Keď sa tieto informácie dostali medzi ľudí, Marrissine fotografie zo zatknutia sa stali virálnymi. Influencerka si po tomto prevalení dokonca radšej nastavila účty na sociálnych sieťach TikTok, Instagram a Twitter ako súkromné.