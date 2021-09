Zvyšky búrky Ida spôsobili záplavy: New York a New Jersey hlásia obete

Najmenej osem obetí si v amerických štátoch New York a New Jersey vyžiadali prívalové dažde a silný vietor, ktoré tam priniesla rozpadávajúca sa búrka Ida. Informovala o tom vo štvrtok televízia CNN.

Jednu obeť obete evidujú úrady v meste Passaic v štáte New Jersey a sedem v New Yorku. V newyorskom Central Parku spadlo v stredu za hodinu (od 20.51 do 21.51 h miestneho času) rekordné množstvo zrážok - vyše 80 milimetrov. Nový rekord, 181 milimetrov zrážok, bol v Central Parku zaznamenaný za celý 1. september. Prekonaný tak bol starý rekord 97,5 milimetra z roku 1927.

Lejaky majú pokračovať ešte niekoľko hodín. Letisko Newark v štáte New Jersey a newyorské metro v dôsledku vyčíňania živlu pozastavili prevádzku. V Newarku spadlo v stredu vyše 213 milimetrov zrážok, čím bol prekonaný rekord 56,4 milimetra z roku 1959. V celom štáte New York vyhlásili úrady núdzový stav. "Dnes večer sme svedkami rekordných zrážok, hrozných záplav a veľkého nebezpečenstva na našich cestách," uviedol Jeho starosta Bill de Blasio obyvateľov na Twitteri vyzval, aby nechodili von a na stanice metra.

Hurikán Ida zoslabol v priebehu pondelka nad americkým štátom Mississippi na tropickú búrku niekoľko hodín po tom, čo zasiahol štát Louisiana ako jeden z najsilnejších zaznamenaných hurikánov v dejinách USA (4. kategória). Ida dorazila k pobrežiu Louisiany presne 16 rokov po tom, ako ho zasiahol hurikán Katrina, ktorý si vyžiadal 1836 mŕtvych a spôsobil materiálne škody vo výške 125 miliárd dolárov. Ida pritom udrela iba 64 kilometrov od miesta, ktoré po prvý raz zasiahla Katrina.