Ďalšia rana pre Navaľného: Jeho nadáciu už viac v Rusku neevidujú ako právnickú osobu

Nadácia Fond boja proti korupcii (FBK), ktorú založil ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, bola vyňatá z ruského štátneho registra právnických osôb, informovali agentúra Interfax a portál Meduza.io.

Podľa údajov z registra zrušila organizácia svoju evidenciu ako právnickej osoby 31. augusta. Bývalý riaditeľ nadácie Ivan Ždanov uviedol, že v súvislosti so zrušením nadácie podal žiadosť adresovanú priamo ruskému ministrovi spravodlivosti Konstatinovi Čujčenkovi o vyňatie organizácie zo zoznamu zahraničných agentov.

FBK rovnako ako aj ďalšie organizácie prepojené s Navaľným boli na základe rozhodnutia moskovského súdu zaradené 9. júna do databázy extrémistických a teroristických organizácií. Odvolanie proti tomuto rozsudku bolo zamietnuté 4. augusta, a preto FBK 10. augusta oficiálne zaradili do tejto databázy. Pre zaradenie do databázy boli zmrazené všetky bankové účty nadácie, ktorá má zároveň zakázané otvoriť si nové účty, vysvetľuje portál Meduza.io.

Navaľného zadržali v januári po návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z pokusu o otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok. Z tohto činu Navaľnyj obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské tajné služby. Kremeľ akúkoľvek úlohu pri otrave popiera.

Moskovský súd následne vo februári rozhodol, že počas pobytu v Nemecku Navaľnyj porušil podmienky podmienečného prepustenia v kauze starého prípadu sprenevery, ktorý sa všeobecne považuje za politicky motivovaný.