Očakávanie vs. realita: Na internete je možné všetko! Táto žena sa dokáže zmeniť na nepoznanie

Na sociálnych sieťach je, ako sa zdá, možné úplne všetko. Najnovšie si cestu na internete razí nový trend nazvaný „catfish“ a táto žena v ňom exceluje. Len sa na to pozrite!

Ako uvádza portál The Sun, používateľka sociálnej siete TikTok Kenidi McCray pobavila svojich fanúšikov videom, ktoré stojí za pozretie. V priebehu pár sekúnd ukázala svoje dve tváre, pričoma k fotke pridala popis:„Čo dostane môj frajer 0,07% času“.„Čo dostane väčšinou,“ napísala k druhej fotke.

„V žiadnom prípade to nie je tá istá osoba,“ znel jeden z komentárov pod videom a treba uznať, že dve fotky, na ktorých je skutočne tá istá osoba, sú extrém. „Odmietam uveriť, že je to tá istá osoba,“ znel ďalší komentár. „Toto je pre mňa veľmi mätúce. Ako to ľudia dokážu?“ neveriacky doplnil ďalší používateľ TikToku.

Kenidi sa týmto videom pridala k TikTok výzve s názvom „catfish“, kde sa snažila ukázať svoju pravú tvár a poukázať na to, že na sociálnych sieťach sa môžu ľudia hrať na niekoho úplne iného. A očividne sa jej to podarilo, pretože jej video si pozrelo viac ako 4,5 milióna používateľov sociálnej siete, ktorí sa pýtali, ako sa dokázala tak drasticky zmeniť.

Kenidi im vysvetlila, že make-up robí zázraky a stačí správna póza, dobré svetlo a pekné oblečenie a môže sa stať niekým úplne iným. A čo vy? Spoznali by ste ju?