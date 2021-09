Mama zacítila zo synových zvratkov kyselinu: Okamžitá operácia! Toto máte doma aj vy

Záchrana v hodine dvanástej! Chlapček mal len jeden rok, keď musel urgentne ísť na operačný stôl. Maličký Ralphie prehltol gombíkovú batériu, nebyť jeho mamy, mohlo to skončiť tragédiou.

Ako uvádza portál The Sun, mama Hollie Philipsová (27) z anglického Watfordu si všimla, že jej ročný synček Ralphie plače a zvracia. Najskôr si myslela, že prehltol cereáliu zo zeme, avšak keď zacítila smrad zo zvratkov malého chlapca, okamžite spozornela.

Okamžite ho zobrala do nemocnice, avšak detektor kovov nepotvrdil, že by chlapček niečo prehltol. Jej inštinkt však tvrdil opak, ona trvala na svojom, a tak na druhý deň opäť urgovala lekárov. „Vrátila som sa do nemocnice, lebo bol veľmi letargický, tiekli mu sliny a bolo mu nevoľno. Z tváre mu zmizla farba a jeho pokožka bola takmer sivá,“ opisuje stav svojho chlapčeka Hollie.

Ďalšie vyšetrenia ukázali hrozivú pravdu.Stalo sa tak len deň predtým, ako mal osláviť svoje prvé narodeniny.

„Prešla som od plánovania prvých narodenín môjho syna až po jeho pohreb. V sanitke upadal do bezvedomia a znova sa preberal. A v podstate mi zomieral v náručí, keď sme sa tam dostali. Bola som zhrozená. Keby to bolo o desať alebo 15 minút neskôr, možno by to nestihol,“ spomína na hrozivé okamihy mama dvoch detí Hollie.

Chlapčeka okamžite operovali a počas 3-hodinového zákroku mu z telíčka vybrali batériu. Ralphieho teraz kŕmia hadičkou, pretože kyselina z batérie mu poškodila priedušnicu a pažerák.

„Nemyslela som si, že mám tieto batérie v dome, ale sú v mnohých hračkách. Nie sú priskrutkované, a tak môžu kedykoľvek vypadnúť. Je šťastie, že som videla, že má Ralphie niečo v ústach, ale nestihla som mu to vybrať.dodáva vystrašená mama. Hollie dúfa, že Ralphieho príbeh povzbudí ostatných rodičov, aby sa zbavili vecí, ktoré majú gombíkové batérie, alebo aby boli aspoň o trochu viac opatrní.