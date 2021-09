Taliban v Afganistane oslavuje: Odišiel posledný americký vojak

Taliban oslavuje svoje víťazstvo. Pred dvoma týždňami bojovníci tohto extrémistického hnutia vstúpili do afganského hlavného mesta. Teraz z Kábulu odleteli poslední americkí vojaci.

Americký prezident Joe Biden obhajuje stiahnutie amerických vojakov. Tvrdí, že druhou možnosťou bola eskalácia vojny a jej predlžovanie, čo nikto v USA nechce. Biden však čelí kritike doma aj od zahraničných spojencov za to, že vojakov stiahol tak náhle, čo viedlo ku kolapsu afganskej armády. Za posledné dva týždne ostávalo v Afganistane iba približne 6 000 amerických vojakov, ktorí strážili letisko v Kábule. Odtiaľ sa napokon podarilo evakuovať vyše 120-tisíc ľudí. V pondelok v noci odišli aj poslední americkí vojaci. Ako posledný nastúpil z afganskej pôdy do lietadla C-17 generálmajor Chris Donahue, veliteľ 82. výsadkovej divízie americkej armády. Odfotili ho pritom cez prístroj na nočné videnie.

Fotka posledného amerického vojaka odchádzajúceho z Afganistanu sa tak zrejme stane podobne ikonickým záberom ako snímka posledného odchádzajúceho sovietskeho vojaka. Tým sa v roku 1989 stal generálporučík Boris Gromov. Odfotili ho, ako spolu so synom Maximom prechádza cez hraničný most do Termezu v ZSSR, dnešnom Uzbekistane. Napriek odchodu zahraničných vojakov Taliban tvrdí, že každý, kto má platné cestovné dokumenty, môže z krajiny vycestovať. Otázka je, nakoľko extrémisti myslia toto tvrdenie vážne, pretože predchádzajúce vyhlásenia o tom, že sa nebudú mstiť, nedodržali. Z Británie však unikli správy, že v Katare rokujú s predstaviteľmi Talibanu o ďalších evakuáciách.