V Škótsku pribudlo najviac nakazených od začiatku pandémie: V izolácii skončila aj premiérka

V Škótsku za posledný deň pribudlo viac ako 7100 nových prípadov koronavírusu, čo v konštitučnej krajine Spojeného kráľovstva predstavuje maximum od začiatku pandémie covidu-19.

Informoval o tom server stanice BBC. V izolácii je tiež premiéra Nicola Sturgeon. Škótsky minister zdravotníctva Humza Yousaf uviedol, že miestny zdravotnícky systém NHS sa ocitá pod značným tlakom. Napilno majú najviac sanitky, ktoré zberajú do nemocníc pacientov s covidom-19. Hospitalizovaných je teraz 507 ľudí, z toho 52 leží na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Škótska premiérka Sturgeonová na twitteri uviedla, že sa musela uchýliť do samoizolácie potom, čo bola v úzkom kontakte s osobou, u ktorej sa preukázala nákaza koronavírusom. V izolácii zotrvá najmenej do doby, než dostane výsledok PCR testu na covid-19. Obzvlášť mnoho novo nakazených je medzi deťmi a mladistvými, čo experti dávajú do súvislosti so začiatkom školského roka v polovici augusta.

Panujú obavy, že sa rovnaký epidemický trend prejaví tiež v Anglicku, kde letné prázdniny končia tento týždeň. Škótsko si z hľadiska šírenia nákazy vedie zle aj v porovnaní so zvyškom Spojeného kráľovstva, pripomína agentúra DPA. Takzvaná sedemdňová incidencia, teda počet nakazených na 100.000 obyvateľov za posledný týždeň, je podľa oficiálnych údajov na hodnote 640, čo je takmer dvojnásobok oproti celoštátnemu priemeru 350.