Po zážitku s Bohom sa na 12 rokov vzdala sexu: Odrovná vás, ako sa pripravovala na styk s priateľom

„Like a virgin,“ spieva Madonna v jednom zo svojich známych hitov. Presne tak sa cítila aj Juliette Herrera, ktorá si našla priateľa po 12 rokoch abstinencie od sexu.

35-ročná Latinoameričanka sa rozhodla vzdať posteľných radovánok počas svojej návštevy v Indii, informuje portál thesun.co.uk. Hoci bola skôr „hippie“ dievčaťom, ktoré milovalo jógu a reiki,„Modlila sa za mňa a ja som mala skutočne krásny zážitok s Bohom,“ začína svoje rozprávanie príťažlivá brunetka.

"Takto začala moja duchovná cesta. Počas tohto obdobia som prestala s drogami, vzdala som sa sexu a pitia a úplne som zmenila svoje vnútro,“ uviedla a dodala, že randenie s ňou – ako „znovuzrodenou“ kresťankou, ktorá sa úplne vzdala sexu, bolo tak trochu ošemetné. Krásna študentka si chcela privyrobiť, aby mohla zaplatiť školné: Milionárkou vďaka sexvideám!

Kráska sa totiž objavila v minuloročnej sérii televíznej zoznamky The Bachelor. Veľa ľudí jej však neverilo, že sa na tak dlhú dobu vzdala sexu. Ako sama priznáva, prinieslo to so sebou aj úskalia. Ako totiž roky plynuli, prebudil sa u nej strach, že naskočiť opäť do sexuálne aktívneho života bude pre ňu bolestivé.

„Roky plynuli, bolo to zrazu 5 rokov celibátu, 8 rokov celibátu, 10 rokov...Povedala som si, že po toľkých rokoch som vlastne panna, takže keď budem mať teraz sex, bude ma to bolieť,“ priznala sa so svojimi obavami Juliette, ktorá si po rokoch naozaj našla priateľa.

Po 12 rokoch abstinencie si podľa vlastných slov musela na sex zvyknúť. „Stále sa cítim, že robím niečo nové, všetko som už zabudla." A keďže v posteli nechcela byť úplné drevo, rozhodla sa, že o lekcie požiada svojich kamarátov a bude sledovať porno. Takto sa chcela „mentálne pripraviť na to, že bude pred niekým nahá.“

„Moje kamarátky mi nahrávali, ako to robiť, ako sa pohybovať. Cvičila som si to na podlahe,“ uzavrela so smiechom Juliette, ktorá našla mentálnu oporu práve v priateľoch.