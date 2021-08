Zamilovaná žena našla priateľovu pamäťovú kartu: Otrasné zistenie po štyroch rokoch vzťahu

Rosie Nelson (48) z anglického Devonu sa s priateľom Petrom Loramom (39) spoznala cez zoznamku.

S mužom, ktorého považovala za perfektného partnera, tvorila pár štyri roky. Peter bol podnikateľ, správal sa romanticky a miloval zvieratá. Zdieľali spolu vášeň pre turistiku a rozmaznával ju víkendovými výletmi. Potom sa žene svet rozpadol na kusy. V máji 2020, len pár dní po ich štvrtom výročí, našla v jeho pracovnom kúte u nich doma záhadnú SD kartu.

Zo zvedavosti si pozrela jej obsah a našla videá, ktoré zachytávali extrémne zneužívanie detí. Čo videla, jej spôsobilo traumu. ,,V tom momente som vedela, že môj život už nikdy nebude rovnaký. Všetko sa rozpadlo. Bolo to to najhoršie, čo som kedy videla,“ povedala Rosie pre denník Sunday Mirror.

Na pamäťovej karte boli stovky príšerných fotiek a videí, v jednom z nich účinkovala dokonca matka so svojím 5-ročným synom. ,,Celá som sa triasla ako nikdy predtým. Vedela som, že musím niečo spraviť, ale bola v totálnom šoku,“ opisuje. Rosie sa napokon pozbierala a zavolala políciu.

S 15-ročným synom odišla z domu a schovala sa, aby sa vyhla Petrovi, ktorý sa vracal z práce. ,,Snažil sa mi volať a nechal odkaz. Nikdy som si ho nevypočula, neviem, čo povedal a nechcem to vedieť,“ hovorí Rosie. Peter skončil v rukých polície. Tento rok v júli bol odsúdený na 9 mesiacov väzenia s odkladom na dva roky a musí ísť na liečenie.

Rosie prežívala muky, keď sa so strachom pýtala svojho 15-ročného syna, či ho Peter niekedy obťažoval, to sa však nepotvrdilo. ,,Peter bol perfektný džentlmen, romantický, milujúci, štedrý, láskavý a rozumný. Nič mi nenaznačovalo, že by mohol mať takýto problém,“ rozpráva žena. ,,Ironické je, že mi hovoril, že nikdy nechcel mať deti a preto sa ani nikdy nezblížil s mojím synom.“

Rosie sa po otrasom odhalení začala zajakávať a rozvinula sa u nej post-traumatická stresová porucha. ,,Chcelo to veľa sedení s terapeutom, aby som sa prestala zajakávať a nerútila sa. Ten obraz, čo som videla, som nemohla dostať z hlavy. Bolo to všade, kam so sa pozrela, či som pozerala na televízor alebo do steny,“ povedala.

,,Nenávidela som sa. Vstala som, pozrela sa do zrkadla a pomyslela si: ,,Si odpudivá. Si nechutná, že si bola s niekým takým.´Chcela som si zvliecť vlastnú kožu a umyť ju v bielidle, taká špinavá som sa cítila,“ rozpráva žena, ktorej sa podarilo s pomocou terapií traumu prekonať.

S Petrom, ktorý si medzičasom zmenil priezvisko, sa odvtedy videla len raz. Muž jej oznámil, že ich spoločný pes zomrel, a boli rozsypať jeho popol. ,,Veľa rozprával a ospravedlňoval sa. Ale boli to prázdne reči. Ja som mala na srdci toho veľa, ale bola som ticho. Nechcem toho muža už nikdy vidieť,“ uzatvára Rosie.