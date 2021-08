OSN varuje pred zatváraním škôl: Deti sú tichými obeťami pandémie

Všetky školy by mali zostať otvorené a prijať také opatrenia, aby v nich hrozilo čo najmenšie riziko nákazy covidom-19, uviedli v pondelok európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Detský fond OSN (UNICEF) pre Európu a Strednú Áziu.

Varujú pred vysoko nákazlivým variantom delta a vyzývajú k ochrane fyzického i duševného zdravia detí, najmä tých najzraniteľnejších. "Pandémia spôsobila najkatastrofálnejšie narušenie vzdelávania v histórii. Je preto životne dôležité, aby fyzická výučba v triedach pokračovala bez prerušenia v celom európskej regióne. Má to zásadný význam pre vzdelávanie detí, ich duševné zdravie a sociálne zručnosti," uviedol regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.

Organizácia WHO odporučila zaradiť učiteľov a ostatných zamestnancov škôl medzi kľúčových pracovníkov s prednostným právom na očkovanie proti covidu-19. Rovnako tak by mali dostať vakcínu deti staršie ako 12 rokov so zdravotnými problémami, ktoré sú vystavujú vyššiemu riziku závažného priebehu ochorenia. Školy by podľa v pondelok zverejnenej správy oboch organizácií mali patriť k miestam, ktoré sa uzavrú ako posledné a otvoria ako prvé.

Deti by sa mali testovať, ale ako prevenciu šírenia choroby by mali školy dobre vetrať, pokiaľ je to možné pracovať po menších skupinách a dodržiavať dostatočné odstupy medzi jednotlivými žiakmi aj učiteľmi. Šírenie nákazy je častejšia v rámci komunít, a školy sú preto jedným z miest, kde by k nemu mohlo s najväčšou pravdepodobnosťou dochádzať, uvádza správa. Najlepším receptom je podľa Klugeho očkovanie.

Nesmie sa pritom zabúdať ani na chudobnejšie krajiny, s ktorými je potrebné sa podeliť o dostupné vakcíny, dodal. "Očkovanie je našou najlepšou obrannou líniou proti vírusu a aby sa pandémia skončila, musíme vo všetkých krajinách rýchlo a rovnomerne rozšíriť očkovanie, čo zahŕňa aj podporu výroby vakcín a ich zdieľanie, aby sme chránili tých najzraniteľnejších. Musíme tiež naďalej dodržiavať opatrenia v oblasti verejného zdravia, o ktorých efektívnosti vieme, vrátane testovania, sekvenovania, trasovanie, izolácie a karantény," uviedol Kluge.

Deti sú "tichými obeťami pandémie", je presvedčený Philippe Cori, riaditeľ európskej pobočky UNICEF. Školy podľa neho nie sú len miestom, kam sa chodí pre informácie, ale bezpečným prístavom pre deti, ktoré doma zažívajú násilie. Pandémia covidu ich ťažkosti zhoršila, a je preto dôležité, aby sa deti v čo najširšej možnej miere a čo najrýchlejšie opäť vrátili do škôl, je presvedčený Cori.