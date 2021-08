Územie v Nemecku zvažuje prísny krok: Pri zhoršení situácie bude lockdown platiť len pre nezaočkovaných

Bádensko-Württembersko zvažuje, že v prípade ďalšieho zhoršovania epidemickej situácie vyhlási lockdown len pre ľudí, ktorí nie sú očkovaní proti covidu-19.

V nedeľňajšom vydaní denníka Bild to uviedol vicepremiér tejto nemeckej spolkovej krajiny Thomas Strobl. "Ak (nákaza) udrie na jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS), musíme konať. Bolo by zlé činiť za to zodpovednými všetkých vrátane očkovaných. Preto budú platiť iné pravidlá pre očkovaných než pre neočkovaných," povedal bulvárnemu denníku Strobl.

Ministerstvo sociálnych vecí Bádenska-Württemberska, kde vládnu spoločne Zelení s kresťanskými demokratmi (CDU), navrhuje obmedziť možnosť kontaktov pre neočkovaných dospelých a zakázať vstup do reštaurácií či na koncerty bez ohľadu na to, či sa dotyčný preukáže negatívnym testom na koronavírus.

"Keď obsadenosť JIS vzrastie na 200 až 250, zvážime vydanie prvých obmedzení spoločenského kontaktu pre neočkovaných," povedal Strobl, podľa ktorého by sa v takom prípade smeli ako pri predchádzajúcich lockdownoch stretávať len dve rodiny. Vstup do reštaurácií alebo na koncerty by bol neočkovaným odmietnutý pri počte viac ako 300 covidových pacientov na JIS.

Momentálne v Bádensku-Württembersku potrebuje intenzívnu starostlivosť asi 100 pacientov s covidom-19. Podľa zemskeho zdravotníckeho úradu môže byť stanovená hranica prekonaná v nadchádzajúcom týždni. Počas druhej a tretej vlny covidovej nákazy bolo v tejto spolkovej krajine na juhozápade Nemecka cez 600 pacientov na JIS.

Podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) dostalo v Bádensku-Württembersku aspoň jednu dávku vakcíny cez 62 percent z celkových približne 13 miliónov obyvateľov. Plne očkovaných je 59 percent. V celom Nemecku je to skoro 65, respektíve 60 percent.

V Hamburgu od soboty platí široko diskutovaný model, pri ktorom si krčmári, majitelia klubov či ďalších podnikov budú môcť sami rozhodnúť, či do svojich podnikov budú vpúšťať iba očkovaných hostí a hostí, ktorísi z covidu-19 vyliečili. Ak sa pre takzvaný "2G model" rozhodnú, nebudú pre návštevníkov platiť žiadne ďalšie reštrikcie. Keď budú ďalej vpúšťať aj neočkovaných, budú sa všetci hostia musieť preukazovať certifikátom o očkovaní, negatívnym testom na covid-19 alebo dokladom o prekonaní choroby. Všetci hostia musia v tomto prípade tiež ďalej dodržiavať epidemické opatrenia, ako sú nevyhnutné rozostupy či skorší zatvárací čas.