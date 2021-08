Kedy sa u našich susedov začne očkovanie treťou dávkou? Český premiér prezradil presný dátum

Očkovanie treťou dávkou vakcín proti covidu v Českej republike sa začne 20. septembra, oznámil v nedeľu český premiér Andrej Babiš.

Podľa neho sa bude týkať ľudí nad 65 rokov, obyvateľov liečební pre dlhodobo chorých či obyvateľov domovov pre ľudí so zdravotným postihnutím. Informoval o tom server Novinky.cz. O odporúčaní tretej dávky bude v pondelok rokovať rada pre zdravotné riziká, ktorá rozhodne, uviedol Babiš.

Všetci, čo dostali dve dávky, dostanú podľa premiéra od 10. septembra SMS správu, že môžu ísť na tretiu dávku. "Malo by sa očkovať od 20. 9. Títo ľudia môžu zájsť k praktikovi, alebo si zarezervujú termín ako predtým. Je to dobrovoľné, ale je to dôležité," uviedol Babiš na Facebooku.

Premiér zopakoval, že situácia s nákazou vyzerá v súčasnosti dobre, preto sa neuvažuje o prijatí plošných opatrení. Uviedol tiež, že nákaza sa šíri často v detských táboroch.

V Česku zaočkovali dosiaľ 5,684 milióna ľudí. Väčšine z nich podali dvojdávkovú vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech. Starším ľuďom ale často aj vakcínu od firmy AstraZeneca, ktorou sa teraz očkuje minimálne. Títo ľudia budú podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha preočkovaní tzv. mRNA vakcínami, čo sú práve Pfizer alebo Moderna.