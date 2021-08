Toto sú tváre vojakov, ktorí zahynuli pri bombovom útoku v Kábule: USA začali s drsnou pomstou

Odveta za útok v Kábule! Dvoch vysokopostavených členov teroristickej organizácie ISIS-K zabila v Afganistane raketa odpálená z amerického dronu. Podľa USA išlo o plánovačov samovražedných útokov, ktoré si vo štvrtok vyžiadali 170 obetí vrátane 13 amerických vojakov.

Dvojica teroristov sa viezla na zadnom sedadle tuk-tuku – trojkolesovej motorovej rikše, ktorá je v Ázii obľúbeným dopravným prostriedkom. USA proti nim vyslali dron MQ-9 Reaper z Kataru, ktorý na nich odpálil raketu. Po jej výbuchu boli obaja plánovači namieste mŕtvi. Ich tretí spoločník bol podľa americkej armády zranený.

„Nebol to posledný útok. Budeme pokračovať v love na všetkých, ktorí sa podieľali na tomto hyenistickom čine (útoku na letisko v Kábule, pozn. red.) a necháme ich za to zaplatiť,“ vyhlásil v sobotu americký prezident Joe Biden. USA však zároveň varujú pred ďalšími samovražednými atentátmi, ku ktorým by mohlo dôjsť v najbližších hodinách.

Jeden výbuch včera večer aj nastal, vyžiadal si dve obete. Útoky si vo štvrtok vyžiadali život 13 amerických vojakov. Ozbrojené sily USA zverejnili počas víkendu ich mená a fotografie. Medzi obeťami je aj seržantka námornej pechoty Nicole Gee († 23).

Tá sa pri evakuácii starala o afganské ženy a deti a len pár dní pred smrťou zdieľala fotografiu s afganským bábätkom v náručí. Do námornej pechoty sa prihlásila, aby mohla slúžiť so svojím manželom, ktorý je tiež mariňák. Viacerí príbuzní zabitých vojakov obviňujú prezidenta Bidena, že má na rukách ich krv. Najvyššie velenie evakuáciu podľa nich nezvládlo. Tvrdia, že je nelogické najprv narýchlo stiahnuť vojakov a až potom sa pokúšať evakuovať civilistov.

Evakuačnú misiu medzitým ukončili Briti, hoci v Afganistane ešte ostáva približne 150 britských občanov a veľa miestnych ľudí s väzbami na britskú armádu. Poslednými lietadlami z krajiny odviezli vojakov a svojho veľvyslanca.



Čo je ISIS-K