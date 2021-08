Život talentovaného chlapca (10) sa zmenil po jedinej správe z Instagramu: Koniec sľubnej kariéry?

Život sa mu obrátil hore nohami. Môže za to obyčajná správa od neznámej ženy na sociálnej sieti.

Ako píše portál The Mirror, iba 10-ročný chlapec menom Ruben Dougherty miluje bojové umenia a už v takomto mladom veku sa stihol stať šesťnásobným majstrom sveta v jiu-jitsu a kickboxe. Fotografie a videá z jeho tréningov a súťaží po celom svete pridáva jeho mama Laura Dickinson na sociálnu sieť Instagram, na ktorom aj spravuje chlapcov celý používateľský účet. Jedného dňa jej však okrem povzbudzujúcich ohlasov na nesmierny talent syna prišla správa, ktorá ju ako matku okamžite zarazila.

40-ročná Laura informovala, že neznáma žena jej do súkromnej správy napísala, že si myslí, že Ruben môže mať problém so skoliózou, čiže s vychýlením chrbtice do strany. Keďže ide o ochorenie, ktoré zapríčiňuje bolesti chrbta a iné zdravotné problémy, Laura sa zľakla a hoci to bola správa od neznámej ženy, pár dní na to navštívila osteopata. Nestačila sa diviť, keď jej zrazu špecializovaný lekár potvrdil, že jej syn má skutočne skoliózu, z čoho bola Laura kvôli Rubenovi veľmi nešťastná.

„Len som premýšľala, viete, vždy myslíte na tie najhoršie scenáre, ako napríklad na to, že nebude môcť chodiť, že bude mať operáciu, že už nikdy nebude môcť bojovať,“ uviedla vystrašená mama Rubena, ktorého strážnym anjelom sa stala práve neznáma žena zo sociálnej siete. Lekári vďaka správe od cudzinky môžu už teraz podrobne sledovať zdravotný stav chlapca a podľa toho mu stanoviť primeranú liečbu.

Rubenovi zatiaľ dovolili pokračovať v boxe, ale tréningy a súťaženie v jiu-jitsu musel pozastaviť, až dokým mu neprídu výsledky od lekára. Malý chlapec je z celej situácie zdrvený, pretože práve šport mu robí v živote najväčšiu radosť. „Spočiatku bol rozrušený, ale bol šťastný, že môže aspoň v niečom pokračovať. Myslím si, že keby povedali, že musí skoncovať so všetkým, zbláznil by sa,“ dodala Laura.